Парубий объяснил свою "новую" квартиру в декларации

Глава Верховной Рады Андрей Парубий задекларировал доходы за прошлый год в размере 733 тыс. гривен, из которых 288,7 тыс. - зарплата по основному месту работы, а 443,7 тыс. - подарки в неденежной форме.

Согласно е-декларации Парубия за 2017-й, кроме того 47 670 грн. в прошлом году заработала его супруга во Львовском национальном университете им.И.Франко.

Также в декларации главы ВР появилась квартира площадью 92,1 кв. м. во Львове стоимостью 739 585 грн., право собственности на которую он получил в декабре 2017 года.

Парубий задекларировал право пользоваться квартирой площадью 41,58 кв. м, квартиру (21,6 кв. м) во Львове, жилой дом (32 кв. м) и земельный участок площадью 1130 кв. м в н.п.Уричи Сколевского района Львовской области - в собственности жены. Супруги также владеют двумя авто.

Кроме того, в декларации Парубия - аренда номера площадью 50 кв.м в гостинице "Киев".

Спикер ВР также владеет 340 тыс. грн и 30,6 тыс. долларов наличными.

Комментируя приобретение права собственности на квартиру, Парубий заявил, что это не новоприобретенная квартира, а та, в которой он уже много лет проживает с семьей.

"После женитьбы я все время проживал с семьей вместе со своим отцом в квартире во Львове, над его квартирой переоборудовал чердак в отдельную мансарду. Фактически, квартира и чердак были отдельными помещениями, но в документах значились как 1 объект недвижимости и были оформлены на отца и брата", - пояснил спикер ВР.

Парубий сообщил, что в прошлом году "решил навести порядок в документах и ​​оформить каждую квартиру как отдельную".

"Соответственно, я переоформил свое право собственности на квартиру путем дарения от моих близких родственников, о чем указано в моей декларации", - пояснил он.

Спикер ВР заявил, что также задекларировал гостиничный номер, в котором проживает в Киеве.

"Моей жене принадлежит земельный участок во Львовской области площадью 11 соток с домиком на нем общей площадью 32 кв.м, а также квартира во Львове площадью 21,6 кв.м. Также я задекларировал семейную квартиру во Львове площадью 41,58 кв.м, в которой хоть и не проживаю и не владею, но был там зарегистрирован. В этой квартире я не имею никакой доли собственности, более того - по состоянию на сейчас я уже выписан из этой квартиры", - добавил Парубий.