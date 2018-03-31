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Прикордонники: У чергах на в'їзд в Україну - сотні авто

Субота, 31 березня 2018, 12:16
Прикордонники: У чергах на в'їзд в Україну - сотні авто

У пунктах попуску на в’їзд в Україну з Польщі утворюються черги, де вже перебувають сотні транспортних засобів. 

Про це 31 березня повідомили у Держприкордонслужбі України. 

Станом на 11:00 перед пунктом пропуску "Ягодин" накопичилось близько 600 транспортних засобів на в’їзд в Україну. А перед пунктами пропуску "Шегині" та "Краковець" у черзі стоять приблизно по 300  легкових автомобілів.

З української сторони черг немає в усіх пунктах пропуску.

"Значна кількість громадян України, які працювали за кордоном або перебували за межами країни з метою навчання, повертаюся на великодні свята додому", - зазначають у ДПСУ. 

Подорожуючих закликають планувати поїздки та уточнювати дані про ситуацію на основних пунктах пропуску на онлайн-сервісах - на сайті ДПСУ та Польщі.

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонПрикордонна служба
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