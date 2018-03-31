Прикордонники: У чергах на в'їзд в Україну - сотні авто

1502 перегляди
Субота, 31 березня 2018, 12:16

У пунктах попуску на в’їзд в Україну з Польщі утворюються черги, де вже перебувають сотні транспортних засобів. 

Про це 31 березня повідомили у Держприкордонслужбі України. 

Станом на 11:00 перед пунктом пропуску "Ягодин" накопичилось близько 600 транспортних засобів на в’їзд в Україну. А перед пунктами пропуску "Шегині" та "Краковець" у черзі стоять приблизно по 300  легкових автомобілів.

З української сторони черг немає в усіх пунктах пропуску.

"Значна кількість громадян України, які працювали за кордоном або перебували за межами країни з метою навчання, повертаюся на великодні свята додому", - зазначають у ДПСУ. 

Подорожуючих закликають планувати поїздки та уточнювати дані про ситуацію на основних пунктах пропуску на онлайн-сервісах - на сайті ДПСУ та Польщі.

Теми: кордон Прикордонна служба
powered by lun.ua
По темі
Польща будуватиме на кордоні з Україною паркан 27 березня 2018, 12:52
Естонія заявила, що російський військовий літак порушив її повітряний простір 13 березня 2018, 00:49
Рада ратифікувала договір з Молдовою про спільний контроль на кордоні 2 березня 2018, 00:15
Усі новини
Головні новини
МВФ вимагає від України перегляду ціни на газ
АТО: Перемир’я тривало 10 хвилин, бойовики здійснили 32 обстріли
США закликали Україну скасувати е-декларування для громадських активістів
РФ висилає українських дипломатів саме з тих міст, де утримує заручників
Усі новини
Instagram дня

Жінка знайшла спосіб заохотити сина їсти здорову їжу

афіша

Афіша подій на 30 березня-1 квітня

Досвід

Як львів’янка самотужки реставрує 100-річний під’їзд