Прикордонники: У чергах на в'їзд в Україну - сотні авто

У пунктах попуску на в’їзд в Україну з Польщі утворюються черги, де вже перебувають сотні транспортних засобів.

Про це 31 березня повідомили у Держприкордонслужбі України.

Станом на 11:00 перед пунктом пропуску "Ягодин" накопичилось близько 600 транспортних засобів на в’їзд в Україну. А перед пунктами пропуску "Шегині" та "Краковець" у черзі стоять приблизно по 300 легкових автомобілів.

З української сторони черг немає в усіх пунктах пропуску.

"Значна кількість громадян України, які працювали за кордоном або перебували за межами країни з метою навчання, повертаюся на великодні свята додому", - зазначають у ДПСУ.

Подорожуючих закликають планувати поїздки та уточнювати дані про ситуацію на основних пунктах пропуску на онлайн-сервісах - на сайті ДПСУ та Польщі.