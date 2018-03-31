Пограничники: В очередях на въезд в Украину - сотни авто

В пунктах попуска на въезд в Украину из Польши образуются очереди, где уже находятся сотни транспортных средств.

Об этом 31 марта сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По состоянию на 11:00 перед пунктом пропуска "Ягодин" накопилось около 600 транспортных средств на въезд в Украину, перед пунктами пропуска "Шегини" и "Краковец" в очереди стоят примерно по 300 легковых автомобилей.

С украинской стороны на пунктах пропуска очередей нет

"Значительное количество граждан Украины, которые работали за границей или находились за пределами страны с целью обучения, возвращаются на пасхальные праздники домой", - отмечают в ГПСУ.

Путешествующих призывают планировать поездки и уточнять данные о ситуации на основных пунктах пропуска на онлайн-сервисах - на сайте ГПСУ и Польши.