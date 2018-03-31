У декларації Кононенка - 7 мільйонів дивідендів і будинок в Іспанії

Перший заступник голови фракції БПП, нардеп Ігор Кононенко за 2017 рік отримав доходи у сумі понад 7,5 мільйонів гривень, з яких заробітна плата складає лише 252,102 тис. грн.

Відповідно до е-декларації нардепа, окрім заробітної плати за основним місцем роботи Кононенко отримав 252, 825 тис. грн. на "виконанням депутатських повноважень".

Окрім того Кононенко отримав проценти у сумі 378,084 тис. грн. в "Укрсоцбанку" та дивіденди у розмірі 7 077 052 у ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ВІК", кінцевим бенефеціаром якого та власником акцій з 2009 року на суму 5 897 543 грн. є Кононенко.

На рахунках нардепа в "Укрсоцбанку" - 2 542 904 грн. та 1099 євро, готівкових коштів - 800 тис. євро та 900 тис. доларів.

У декларації також вказано дохід сина Кононенка та проценти від вкладу у банку "МІБ" - 59,993 тис. грн та 64,208 тис. грн відповідно.

Кононенко є кінцевим власником ПАТ "Завод "Ленінська Кузня", ТОВ "Пісківський завод скловиробів", ТОВ "Янтра", ТОВ "Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор", ТОВ "Міжнародна тенісна академія", ТОВ "Медсервіс плюс", ДП "Джепен Моторс", ТОВ "Європеський дім", ТОВ "Продюсерський центр "Разом", приватних компаній "Трек Холдінг Кост" (зареєстрована у Малазі, Іспанія), "Трек Холдінг Лімітед", "Ланкашир Біг С.Л" та ДП "Зовнішекономсервіс".

Окрім того у власності Кононенко - ТОВ "Київгейт Інвестмент" та ТОВ "Сатурн - Транс".

В Іспанії з січня 2017 року Кононенко орендує будинок у "Трек Холдінг Кост" на 539,23 кв. м.

Житловий будинок в Україні на 1643,6 кв м, квартира на 239,8 "квадратів", земельні ділянки на 4645, 2255 кв.м. та домоволодіння на 36,6 кв.м. перебувають у власності дружини Кононенка Лілії, яка набула прав на нерухомість 8 грудня 2017 року, Ігор Кононенко має право безоплатного користування зазначеним майном.

Одна з доньок нардепа зареєструвала орендоване майно у Франції, однак місце оренди чи розмір житла не зазначила.

Серед цінного майна у декларації значаться переважно ювелірні прикраси дружини, годинники, шкіряне пальто Кононенка, годинники Hublot за 415 та 768 тис., Ulysse Nardin за 384 тис, Piguet за 624 тис, Louis Vuitton за 264 тис, та у спільній з дружиною власності - техніка, кухонне приладдя, меблі, люстри, котли, озонатор, осушувач повітря, дизель-генератор та бігова доріжка.

У власності родини - Subaru та BMW, ще на три авто - Audi, BMW та Mercedes - члени родини мають право користування.

