В декларации Кононенко - 7 миллионов дивидендов и дом в Испании

Первый замглавы фракции БПП, нардеп Игорь Кононенко за 2017 получил доходы в сумме более 7,5 млн гривен, из которых заработная плата составляет лишь 252,102 тыс. грн.

Согласно электронной декларации нардепа, кроме заработной платы по основному месту работы Кононенко получил 252 825 тыс. грн. на "выполнение депутатских полномочий".

Кроме того Кононенко получил проценты в сумме 378,084 тыс. грн. в "Укрсоцбанке" и дивиденды в размере 7 077 052 в ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "ВИК", конечным бенефециаром которого и владельцем акций с 2009 года на сумму 5 897 543 грн. он является.

На счетах нардепа в "Укрсоцбанке" - 2 542 904 грн. и 1099 евро, наличных средств - 800 тыс. евро и 900 тыс. долларов.

В декларации также указан доход сына Кононенко и проценты от вклада в банке "МИБ" - 59,993 тыс. грн и 64,208 тыс. грн соответственно.

Кононенко является конечным владельцем ПАО "Завод "Ленинская Кузня", ООО "Пискивский завод стеклоизделий", ООО "Янтра", ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", ООО "Международная теннисная академия", ООО "Медсервис плюс", ГП "Джепен моторс", ООО "Европейское дом", ООО "Продюсерский центр "Разом", частных компаний "Трек Холдинг Кост" (зарегистрирована в Малаге, Испания), "Трек Холдинг Лимитед", "Ланкашир Бег С.Л" и ГП "Внешэкономсервис" .

Кроме того, в собственности Кононенко - ООО "Киивгейт Инвестмент" и ООО "Сатурн - Транс".

В Испании с января 2017 года Кононенко арендует дом у "Трек Холдинг Кост" на 539,23 кв. м.

Жилой дом в Украине на 1643,6 кв м, квартира на 239,8 "квадратов", земельные участки на 4645, 2255 кв.м. и домовладение на 36,6 кв.м. находятся в собственности жены Кононенко Лилии, которая получила права на недвижимость 8 декабря 2017 года, Игорь Кононенко имеет право бесплатного пользования указанным имуществом.

Одна из дочерей нардепа зарегистрировала арендованное имущество во Франции, однако место аренды или размер жилья не указала.

Среди ценного имущества в декларации значатся преимущественно ювелирные украшения жены, часы, кожаное пальто Кононенко, часы Hublot за 415 и 768 тыс., Ulysse Nardin за 384 тыс, Piguet за 624 тыс, Louis Vuitton за 264 тыс, и в совместной с женой собственности - техника, кухонные принадлежности, мебель, люстры, котлы, озонатор, осушитель воздуха, дизель-генератор и беговая дорожка.

В собственности семьи - Subaru и BMW, еще на три авто - Audi, BMW и Mercedes - члены семьи имеют право пользования.