Росія вимагає від Великобританії забрати ще 50 дипломатів
Росія вимагає від Великобританії в місячний термін скоротити кількість дипломатичних працівників в РФ більш ніж на 50 чоловік.
Це випливає зі слів прес-секретаря МЗС РФ Марії Захарової в Facebook.
Вона нагадала, що Великобританія вислала 23 російських дипломата у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки.
"Москва відповіла висилкою 23 британських дипломатів. Лондон провів кампанію щодо висилки російських дипломатів з країн ЄС і низки інших країн", - стверджує Захарова.
Після цього, за її словами, Росія зажадала від Великобританії в місячний термін привести сумарну кількість працівників посольства і генеральних консульств Великобританії в Росії у відповідність із числом російських дипломатів і адміністративно-технічних працівників, які перебувають у тривалих відрядженнях у Великобританії.
"Іншими словами, запропонований паритет. Різниця між чисельним складом понад 50 осіб на користь британської сторони", - повідомила Захарова.
Як відомо, 29 країн висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оголосив про вислання 58 американських дипломатів та двох співробітників генконсульства США в Єкатеринбурзі.
Росія раніше вже оголосила про висилку 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії в Москві після аналогічного кроку Лондона.
РФ також відкликала згоду на відкриття та функціонування генерального консульства Британії в Санкт-Петербурзі. Окрім того, припиняється діяльність Британської Ради на території РФ.