Росія вимагає від Великобританії забрати ще 50 дипломатів

Росія вимагає від Великобританії в місячний термін скоротити кількість дипломатичних працівників в РФ більш ніж на 50 чоловік.

Це випливає зі слів прес-секретаря МЗС РФ Марії Захарової в Facebook.

Вона нагадала, що Великобританія вислала 23 російських дипломата у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки.

"Москва відповіла висилкою 23 британських дипломатів. Лондон провів кампанію щодо висилки російських дипломатів з країн ЄС і низки інших країн", - стверджує Захарова.

Після цього, за її словами, Росія зажадала від Великобританії в місячний термін привести сумарну кількість працівників посольства і генеральних консульств Великобританії в Росії у відповідність із числом російських дипломатів і адміністративно-технічних працівників, які перебувають у тривалих відрядженнях у Великобританії.

"Іншими словами, запропонований паритет. Різниця між чисельним складом понад 50 осіб на користь британської сторони", - повідомила Захарова.

Як відомо, 29 країн висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оголосив про вислання 58 американських дипломатів та двох співробітників генконсульства США в Єкатеринбурзі.

Росія раніше вже оголосила про висилку 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії в Москві після аналогічного кроку Лондона.

РФ також відкликала згоду на відкриття та функціонування генерального консульства Британії в Санкт-Петербурзі. Окрім того, припиняється діяльність Британської Ради на території РФ.