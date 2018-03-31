Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия требует от Великобритании забрать еще 50 дипломатов

Суббота, 31 марта 2018, 16:37
Россия требует от Великобритании забрать еще 50 дипломатов

Россия требует от Великобритании в месячный срок сократить количество дипломатических работников в РФ более чем на 50 человек.

Это следует из слов пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой в Facebook.

Она напомнила, что Великобритания выслала 23 российских дипломата в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

"Москва ответила высылкой 23 британских дипломатов. Лондон провёл кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран", - утверждает Захарова.

После этого, по ее словам, Россия потребовала от Великобритании в месячный срок привести суммарное количество работников посольства и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании.

"Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", - сообщила Захарова.

Как известно, 29 стран высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британия, в частности, выслала 23 российских дипломата.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге.

Россия ранее уже объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве после аналогичного шага Лондона.

РФ также отозвала согласие на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, прекращается деятельность Британского Совета на территории РФ.

Украинская правда
Темы: РосcияВеликобританиядипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Росcия
Оккупанты вывезли около 300 детей с ВОТ Луганщины в российскую Калмыкию – сопротивление
Местные жители сообщили о взрывах в Воронеже и Курской области
Путин озвучил условия для продления зернового соглашения
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: