Россия требует от Великобритании забрать еще 50 дипломатов
Россия требует от Великобритании в месячный срок сократить количество дипломатических работников в РФ более чем на 50 человек.
Это следует из слов пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой в Facebook.
Она напомнила, что Великобритания выслала 23 российских дипломата в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
"Москва ответила высылкой 23 британских дипломатов. Лондон провёл кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран", - утверждает Захарова.
После этого, по ее словам, Россия потребовала от Великобритании в месячный срок привести суммарное количество работников посольства и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании.
"Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", - сообщила Захарова.
Как известно, 29 стран высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британия, в частности, выслала 23 российских дипломата.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге.
Россия ранее уже объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве после аналогичного шага Лондона.
РФ также отозвала согласие на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, прекращается деятельность Британского Совета на территории РФ.