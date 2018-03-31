Россия требует от Великобритании забрать еще 50 дипломатов

6417 просмотров
Суббота, 31 марта 2018, 16:37

Россия требует от Великобритании в месячный срок сократить количество дипломатических работников в РФ более чем на 50 человек.

Это следует из слов пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой в Facebook.

Она напомнила, что Великобритания выслала 23 российских дипломата в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

"Москва ответила высылкой 23 британских дипломатов. Лондон провёл кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран", - утверждает Захарова.

После этого, по ее словам, Россия потребовала от Великобритании в месячный срок привести суммарное количество работников посольства и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании.

"Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", - сообщила Захарова.

Как известно, 29 стран высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британия, в частности, выслала 23 российских дипломата.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге.

Россия ранее уже объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве после аналогичного шага Лондона.

РФ также отозвала согласие на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, прекращается деятельность Британского Совета на территории РФ.

Украинская правда
Темы: Росcия Великобритания дипломатические отношения
powered by lun.ua
По теме
Пожар в Кемерово: В РФ арестовали инспектора Госстройнадзора 31 марта 2018, 14:20
День, когда кончится война 31 марта 2018, 12:09
В РФ миллиардера из "кремлевского доклада" задержали и допросили по делам о мошенничестве 31 марта 2018, 10:33
Все новости
Главные новости
Россия требует от Великобритании забрать еще 50 дипломатов
Порошенко показал, сколько потратил на туризм
Пограничники: В очередях на въезд в Украину - сотни авто
МВФ требует от Украины пересмотра цены на газ
Все новости
еда

100 суперполезных продуктов

психология

7 простых способов мотивировать себя на занятие спортом

в топе

ТОП-10 самых страшных фильмов от Netflix