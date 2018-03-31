Держстат: Доходи українців зросли, заощадження - скоротилися

У 2017 році доходи населення становили 2475,8 мільярда гривень, витрати - 2544,8 мільярда гривень, заощадження українців у 2017 році скоротилися на 69 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У 2017 році номінальні доходи населення зросли на 24,4%. Наявний доход, який може бути використаний на придбання товарів і оплату послуг, зріс на 21,3%.

Згідно з повідомленням, реальні наявні доходи населення, визначені з урахуванням цінового фактора, у 2017 році збільшилися на 6% порівняно з 2016 роком.

Наявний доход у розрахунку на одну людину в минулому році становив 43592,8 грн, що на 7,983 грн більше, ніж у 2016 році.

Витрати населення в 2017 році порівняно з попереднім роком збільшилися на 26,8%.

Економічна правда