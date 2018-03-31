Госстат: Доходы украинцев выросли, сбережения - сократились

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Суббота, 31 марта 2018, 16:52

В 2017 году доходы населения составили 2475,8 миллиарда гривен, расходы - 2544,8 миллиарда гривен, сбережения украинцев в 2017 году сократились на 69 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В 2017 году номинальные доходы населения выросли на 24,4%. Имеющийся доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, вырос на 21,3%.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в 2017 году увеличились на 6% по сравнению с 2016 годом.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в прошлом году составил 43592,8 грн, что на 7,983 грн больше, чем в 2016 году.

Расходы населения в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 26,8%.

Экономическая правда

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