Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госстат: Доходы украинцев выросли, сбережения - сократились

Суббота, 31 марта 2018, 16:52

В 2017 году доходы населения составили 2475,8 миллиарда гривен, расходы - 2544,8 миллиарда гривен, сбережения украинцев в 2017 году сократились на 69 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В 2017 году номинальные доходы населения выросли на 24,4%. Имеющийся доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, вырос на 21,3%.

Согласно сообщению, реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, в 2017 году увеличились на 6% по сравнению с 2016 годом.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в прошлом году составил 43592,8 грн, что на 7,983 грн больше, чем в 2016 году.

Расходы населения в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 26,8%.

Экономическая правда

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: