Прокуратура затримала екс-посадовців, які знищили радіопередавальний центр
Прокуратура Київської області затримала 7 осіб, які знищили стратегічне обладнання "Радіопередавального центру", за допомогою якого радіосигналом покривалося 95% території України.
Як повідомили у прокуратурі Київщини, серед затриманих - троє адвокатів, колишній в.о. керівника концерну "РРТ", екс-керівник Держспецзв’язку України, колишній в.о. начальника Держгеокадастру в Київській області, колишній арбітражний керуючий та директор ДП "Радіопередавальний центр".
Зазначається, що за попередньою змовою, вказані особи упродовж 2013 року незаконно привласнили земельну ділянку ДП РПЦ площею понад 115 га у Броварах вартістю майже 120 млн грн.
"За півроку до незаконної анексії Криму, окупації Донецької та Луганської областей, попри існуюче мобілізаційне завдання на передачу радіосигналу в особливий період часу, затримані знищили працююче обладнання ДП "Радіопередавальний центр" за допомогою якого радіосигналом було покрито 95% території України, у т.ч. окуповані території", - повідомили у прокуратурі.
Участь у спецоперації брали близько 200 співробітників правоохоронних органів, на території Київської, Черніговської, Одеської областей та у Києві було проведено понад 20 обшуків.
Затриманим повідомлено про підозру ща ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.4 ст.28 ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі у складі злочинної організації), ч.4 ст.28 ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки вчиненому у складі злочинної організації), ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вчиненому в особливо великому розмірі у складі злочинної організації) КК України.
"Підозрюваним обираються запобіжні заходи, одному з них - діючому адвокату - обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомили у прокуратурі.
Пізніше прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що організатору злочинної організації з незаконного привласнення земельної ділянки ДП "Радіопередавальний центр" Шевченківським райсудом обрано запобіжний захід в вигляді цілодобового домашнього арешту.