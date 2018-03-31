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Прокуратура затримала екс-посадовців, які знищили радіопередавальний центр

Субота, 31 березня 2018, 17:48
Прокуратура затримала екс-посадовців, які знищили радіопередавальний центр

Прокуратура Київської області затримала 7 осіб, які знищили стратегічне обладнання "Радіопередавального центру", за допомогою якого радіосигналом покривалося 95% території України.

Як повідомили у прокуратурі Київщини, серед затриманих - троє адвокатів, колишній в.о. керівника концерну "РРТ", екс-керівник Держспецзв’язку України, колишній в.о. начальника Держгеокадастру в Київській області, колишній арбітражний керуючий та директор ДП "Радіопередавальний центр".

Зазначається, що за попередньою змовою, вказані особи упродовж 2013 року незаконно привласнили земельну ділянку ДП РПЦ площею понад 115 га у Броварах вартістю майже 120 млн грн. 

"За півроку до незаконної анексії Криму, окупації Донецької та Луганської областей, попри існуюче мобілізаційне завдання на передачу радіосигналу в особливий період часу, затримані знищили працююче обладнання ДП "Радіопередавальний центр" за допомогою якого радіосигналом було покрито 95% території України, у т.ч. окуповані території", - повідомили у прокуратурі. 

Участь у спецоперації брали близько 200 співробітників правоохоронних органів, на території Київської, Черніговської, Одеської областей та у Києві було проведено понад 20 обшуків. 

 
 
фото - прес-служба прокуратури київської області 

Затриманим повідомлено про підозру ща ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.4 ст.28 ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі у складі злочинної організації), ч.4 ст.28 ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки вчиненому у складі злочинної організації), ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вчиненому в особливо великому розмірі у складі злочинної організації) КК України.

"Підозрюваним обираються запобіжні заходи, одному з них - діючому адвокату - обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомили у прокуратурі. 

Пізніше прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що організатору злочинної організації з незаконного привласнення земельної ділянки ДП "Радіопередавальний центр" Шевченківським райсудом обрано запобіжний захід в вигляді цілодобового домашнього арешту.

Теми: Київська областьпрокуратура
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