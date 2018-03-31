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Прокуратура задержала экс-чиновников: уничтожили радиопередающий центр

Суббота, 31 марта 2018, 17:48
Прокуратура задержала экс-чиновников: уничтожили радиопередающий центр

Прокуратура Киевской области задержала 7 человек, которые уничтожили стратегическое оборудование "Радиопередающего центра", с помощью которого радиосигналом покрывалось 95% территории Украины.

Как сообщили в прокуратуре Киевской области, среди задержанных - трое адвокатов, бывший и.о. руководителя концерна "РРТ", экс-руководитель Госспецсвязи Украины, бывший и.о. начальника Госгеокадастра в Киевской области, бывший арбитражный управляющий и директор ГП "Радиопередающий центр".

Отмечается, что по предварительному сговору указанные лица в течение 2013 года незаконно присвоили земельный участок ГП "РПЦ" площадью более 115 га в Броварах стоимостью почти 120 млн грн.

"За полгода до незаконной аннексии Крыма, оккупации Донецкой и Луганской областей, несмотря на мобилизационное задание на передачу радиосигнала в особый период времени, задержанные уничтожили работающее оборудование ДП "Радиопередающий центр" с помощью которого радиосигналом было покрыто 95% территории Украины, в т. ч. оккупированные территории", - сообщили в прокуратуре.

Участие в спецоперации принимали около 200 сотрудников правоохранительных органов, на территории Киевской, Черниговской, Одесской областей и в Киеве было проведено более 20 обысков.

 
 
фото - пресс-служба прокуратуры киевской области

Задержанным сообщено о подозрении по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28 ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации ), ч.4 ст.28 ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия совершенной в составе преступной организации), ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем совершенном в особо крупном размере в составе преступной организации) УК. 

"Подозреваемым избираются меры, одному из них - действующему адвокату - избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что организатору преступной организации по незаконному присвоению земельного участка ГП "Радиопередающий центр" Шевченковским райсудом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Темы: Киевская областьпрокуратура
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