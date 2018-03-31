У Британії пояснили, що перевіряли літак РФ на наявність шкідливих речовин

Міністр безпеки Великої Британії Бен Воллес повідомив, що перевірка російського літака в аеропорту "Хітроу" пройшла в рамках стандартних процедур із захисту від організованої злочинності.

Про це повідомляє Reuters.

"Це звичайна для прикордонників процедура перевірки літака з метою захисту Великої Британії від організованої злочинності та тих, хто намагається ввезти шкідливі речовини, такі як наркотики або зброю в країну", - сказано у заяві Воллеса.

"Як тільки ці перевірки були завершені, літаку дозволили продовжити подорож", - додав він.

Нагадаємо, 30 березня у Лондоні провели огляд літака Airbus А-321 авіакомпанії "Аерофлот", який прибув з Москви регулярним рейсом в аеропорт "Хітроу". МЗС Британії підтвердило BBC, що це була митна перевірка рейсу "Аерофлоту".

Росія після перевірки літака "Аерофлоту" у Лондоні пригрозила застосувати аналогічні заходи щодо британських авіаперевізників.

Європейська правда