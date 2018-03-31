У Британії пояснили, що перевіряли літак РФ на наявність шкідливих речовин

622 перегляди
Субота, 31 березня 2018, 19:09

Міністр безпеки Великої Британії Бен Воллес повідомив, що перевірка російського літака в аеропорту "Хітроу" пройшла в рамках стандартних процедур із захисту від організованої злочинності.

Про це повідомляє Reuters.

"Це звичайна для прикордонників процедура перевірки літака з метою захисту Великої Британії від організованої злочинності та тих, хто намагається ввезти шкідливі речовини, такі як наркотики або зброю в країну", - сказано у заяві Воллеса.

"Як тільки ці перевірки були завершені, літаку дозволили продовжити подорож", - додав він.

Нагадаємо, 30 березня у Лондоні провели огляд літака Airbus А-321 авіакомпанії "Аерофлот", який прибув з Москви регулярним рейсом в аеропорт "Хітроу". МЗС Британії підтвердило BBC, що це була митна перевірка рейсу "Аерофлоту".

Росія після перевірки літака "Аерофлоту" у Лондоні пригрозила застосувати аналогічні заходи щодо британських авіаперевізників.

Європейська правда

Теми: Велика Британія Росія
powered by lun.ua
По темі
Росія вимагає від Великобританії забрати ще 50 дипломатів 31 березня 2018, 16:37
У Трампа є більш жорсткий варіант відповіді РФ на отруєння Скрипаля 31 березня 2018, 07:05
У Британії підтвердили огляд російського літака 31 березня 2018, 05:10
Усі новини
Головні новини
Росія вимагає від Великобританії забрати ще 50 дипломатів
Порошенко показав, скільки витратив на туризм
Прикордонники: У чергах на в'їзд в Україну - сотні авто
МВФ вимагає від України перегляду ціни на газ
Усі новини
бренд

У Нью-Йорку відкрили магазин гендерно нейтрального одягу

дослідження

Чому багато фотографувати шкідливо для нашої пам'яті

Музика

Фестиваль UPark переїхав на нову локацію