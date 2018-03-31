В Британии объяснили, что проверяли самолет РФ на наличие вредных веществ

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес сообщил, что проверка российского самолета в аэропорту "Хитроу" прошла в рамках стандартных процедур по защите от организованной преступности.

Об этом сообщает Reuters.

"Это обычная для пограничников процедура проверки самолета с целью защиты Великобритании от организованной преступности и тех, кто пытается ввезти вредные вещества, такие как наркотики или оружие в страну", - сказано в заявлении Уоллеса.

"Как только эти проверки были завершены, самолету разрешили продолжить путешествие", - добавил он.

Напомним, 30 марта в Лондоне провели осмотр самолета Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот", который прибыл из Москвы регулярным рейсом в аэропорт "Хитроу". МИД Британии подтвердил BBC, что это была таможенная проверка рейса "Аэрофлота"

Россия после проверки самолета "Аэрофлота" в Лондоне пригрозила применить аналогичные меры в отношении британских авиаперевозчиков.

Европейская правда