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У Києві поліція ввела план "перехоплення" через стрілянину водіїв

Субота, 31 березня 2018, 21:24

Київська поліція ввела план "перехоплення" через стрілянину на проспекті Глушкова.

Як повідомляє прес-служба столичної поліції, зі слів свідків, на проспекті Глушкова через першочерговість проїзду між двома водіями виник конфлікт: у результаті обоє застосували зброю.

О 16.20 у столиці введено в дію план "перехоплення". Правоохоронці розшукують автомобілі білий "Мерседес Бенц Спрінтер" та темний "Сузукі Гранд Вітара": за словами очевидців, водії цих машин влаштували стрілянину.

На місці події працює слідчо-оперативна група, проводиться огляд. Також правоохоронці спілкуються зі свідками.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції.

Теми: Київполіція
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