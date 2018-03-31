У Києві поліція ввела план "перехоплення" через стрілянину водіїв

Київська поліція ввела план "перехоплення" через стрілянину на проспекті Глушкова.

Як повідомляє прес-служба столичної поліції, зі слів свідків, на проспекті Глушкова через першочерговість проїзду між двома водіями виник конфлікт: у результаті обоє застосували зброю.

О 16.20 у столиці введено в дію план "перехоплення". Правоохоронці розшукують автомобілі білий "Мерседес Бенц Спрінтер" та темний "Сузукі Гранд Вітара": за словами очевидців, водії цих машин влаштували стрілянину.

На місці події працює слідчо-оперативна група, проводиться огляд. Також правоохоронці спілкуються зі свідками.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції.