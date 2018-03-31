В Киеве полиция ввела план "перехват" из-за стрельбы водителей

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Суббота, 31 марта 2018, 21:24

Киевская милиция ввела план "перехват" из-за стрельбы на проспекте Глушкова.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, по словам свидетелей, на проспекте Глушкова из-за первоочередности проезда между двумя водителями возник конфликт: в результате оба применили оружие.

В 16.20 в столице введен в действие план "перехват". Правоохранители разыскивают автомобили белый "Мерседес Бенц Спринтер" и темный "Сузуки Гранд Витара": по словам очевидцев, водители этих машин устроили стрельбу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр. Также правоохранители общаются со свидетелями.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.

Темы: Киев полиция
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