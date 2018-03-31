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"Нацкорпус" зірвав у Полтаві тренінг про роботу з ЛГБТ

Субота, 31 березня 2018, 22:19

Представники партії "Національний корпус" у Полтаві зірвали тренінг організації TERGO для психологів, присвячений особливостям роботи з представниками ЛГБТ-спільноти.

Як розповіла "Громадському радіо" голова TERGO Олена Глоба, націоналісти увірвалися до приміщення, де проходив захід, порвали матеріали організаторів, забирали телефони в учасників семінару.

"Приблизно 15 людей увірвалися зранку, на початку тренінгу. Ми зателефонували до поліції. Поки їхала поліція, вони встигли порвати матеріали — наші сертифікати, які ми видаємо учасникам, блокноти для приміток, поводилися грубо, відбирали телефони, бо активісти намагалися їх зняти. Поліція вивела цих скандалістів", — розповіла Глоба.

Організатори написали заяву до поліції.

Тренінг "Особливості роботи психолога з представниками ЛГБТ-спільноти" був запланований на п’ятницю і суботу. 18 психологам розповідали про проблеми толерантності й інклюзії.

У той же час, прес-секретар "Нацкорпусу" Роман Чернишов повідомив LIGA.net, що ініціатором акції була полтавська організація.

 
Скріншот відео зі сторінки "Нацкорпусу"

"Це була незапланована акція, за ініціативою полтавської організації. Захід пройшов без застосування сили, ніхто не постраждав", - сказав він.

Причиною зриву заходу Чернишов назвав те, що "полтавська організація сприйняла тренінг як пропаганду гомосексуалізму".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛГБТнаціоналісти
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