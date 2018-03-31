"Нацкорпус" зірвав у Полтаві тренінг про роботу з ЛГБТ
Представники партії "Національний корпус" у Полтаві зірвали тренінг організації TERGO для психологів, присвячений особливостям роботи з представниками ЛГБТ-спільноти.
Як розповіла "Громадському радіо" голова TERGO Олена Глоба, націоналісти увірвалися до приміщення, де проходив захід, порвали матеріали організаторів, забирали телефони в учасників семінару.
"Приблизно 15 людей увірвалися зранку, на початку тренінгу. Ми зателефонували до поліції. Поки їхала поліція, вони встигли порвати матеріали — наші сертифікати, які ми видаємо учасникам, блокноти для приміток, поводилися грубо, відбирали телефони, бо активісти намагалися їх зняти. Поліція вивела цих скандалістів", — розповіла Глоба.
Організатори написали заяву до поліції.
Тренінг "Особливості роботи психолога з представниками ЛГБТ-спільноти" був запланований на п’ятницю і суботу. 18 психологам розповідали про проблеми толерантності й інклюзії.
У той же час, прес-секретар "Нацкорпусу" Роман Чернишов повідомив LIGA.net, що ініціатором акції була полтавська організація.
"Це була незапланована акція, за ініціативою полтавської організації. Захід пройшов без застосування сили, ніхто не постраждав", - сказав він.
Причиною зриву заходу Чернишов назвав те, що "полтавська організація сприйняла тренінг як пропаганду гомосексуалізму".