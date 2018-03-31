"Нацкорпус" сорвал в Полтаве тренинг о работе с ЛГБТ
Представители партии "Национальный корпус" в Полтаве сорвали тренинг организации TERGO для психологов, посвященный особенностям работы с представителями ЛГБТ-сообщества.
Как рассказала "Громадському радио" председатель TERGO Елена Глоба, националисты ворвались в помещение, где проходило мероприятие, порвали материалы организаторов, забирали телефоны у участников семинара.
"Примерно 15 человек ворвались утром, в начале тренинга. Мы позвонили в полицию. Пока ехала полиция, они успели порвать материалы - наши сертификаты, которые мы выдаем участникам, блокноты для заметок, вели себя грубо, отбирали телефоны, потому что активисты пытались их снять. Полиция вывела этих скандалистов", - рассказала Глоба.
Организаторы написали заявление в полицию.
Тренинг "Особенности работы психолога с представителями ЛГБТ-сообщества" был запланирован на пятницу и субботу. 18 психологам рассказывали о проблемах толерантности и инклюзии.
В то же время, пресс-секретарь "Нацкорпуса" Роман Чернышев сообщил LIGA.net, что инициатором акции была полтавская организация.
"Это была незапланированная акция, по инициативе полтавской организации. Мероприятие прошло без применения силы, никто не пострадал", - сказал он.
Причиной срыва мероприятия Чернышев назвал то, что "полтавская организация восприняла тренинг как пропаганду гомосексуализма".