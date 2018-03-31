"Нацкорпус" сорвал в Полтаве тренинг о работе с ЛГБТ

Представители партии "Национальный корпус" в Полтаве сорвали тренинг организации TERGO для психологов, посвященный особенностям работы с представителями ЛГБТ-сообщества.

Как рассказала "Громадському радио" председатель TERGO Елена Глоба, националисты ворвались в помещение, где проходило мероприятие, порвали материалы организаторов, забирали телефоны у участников семинара.

"Примерно 15 человек ворвались утром, в начале тренинга. Мы позвонили в полицию. Пока ехала полиция, они успели порвать материалы - наши сертификаты, которые мы выдаем участникам, блокноты для заметок, вели себя грубо, отбирали телефоны, потому что активисты пытались их снять. Полиция вывела этих скандалистов", - рассказала Глоба.

Организаторы написали заявление в полицию.

Тренинг "Особенности работы психолога с представителями ЛГБТ-сообщества" был запланирован на пятницу и субботу. 18 психологам рассказывали о проблемах толерантности и инклюзии.

В то же время, пресс-секретарь "Нацкорпуса" Роман Чернышев сообщил LIGA.net, что инициатором акции была полтавская организация.

Скриншот видео со страницы "Нацкорпуса"

"Это была незапланированная акция, по инициативе полтавской организации. Мероприятие прошло без применения силы, никто не пострадал", - сказал он.

Причиной срыва мероприятия Чернышев назвал то, что "полтавская организация восприняла тренинг как пропаганду гомосексуализма".