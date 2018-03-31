Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Нацкорпус" сорвал в Полтаве тренинг о работе с ЛГБТ

Суббота, 31 марта 2018, 22:19

Представители партии "Национальный корпус" в Полтаве сорвали тренинг организации TERGO для психологов, посвященный особенностям работы с представителями ЛГБТ-сообщества.

Как рассказала "Громадському радио" председатель TERGO Елена Глоба, националисты ворвались в помещение, где проходило мероприятие, порвали материалы организаторов, забирали телефоны у участников семинара.

"Примерно 15 человек ворвались утром, в начале тренинга. Мы позвонили в полицию. Пока ехала полиция, они успели порвать материалы - наши сертификаты, которые мы выдаем участникам, блокноты для заметок, вели себя грубо, отбирали телефоны, потому что активисты пытались их снять. Полиция вывела этих скандалистов", - рассказала Глоба.

Организаторы написали заявление в полицию.

Тренинг "Особенности работы психолога с представителями ЛГБТ-сообщества" был запланирован на пятницу и субботу. 18 психологам рассказывали о проблемах толерантности и инклюзии.

В то же время, пресс-секретарь "Нацкорпуса" Роман Чернышев сообщил LIGA.net, что инициатором акции была полтавская организация.

 
Скриншот видео со страницы "Нацкорпуса"

"Это была незапланированная акция, по инициативе полтавской организации. Мероприятие прошло без применения силы, никто не пострадал", - сказал он.

Причиной срыва мероприятия Чернышев назвал то, что "полтавская организация восприняла тренинг как пропаганду гомосексуализма".

Темы: ЛГБТнационалисты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
ЛГБТ
37 государств вместе с Украиной призвали Венгрию не дискриминировать ЛГБТ
Ирландия отменит предыдущие уголовные обвинения за гомосексуальные отношения
Эстония первой из стран Балтии узаконила однополые браки
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: