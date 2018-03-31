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РФ направила Великобританії й Франції ноти з питаннями у "справі Скрипалів"

Субота, 31 березня 2018, 23:05

Посольство РФ у Лондоні направило МЗС Великобританії ноту з 14 питаннями у "справі Скрипалів".

Як повідомляє сайт російського МЗС, нота була направлена ​​31 березня.

Зокрема, Росія цікавиться, чому їй "відмовлено у праві консульського доступу до двох російських громадян, які постраждали на британській території".

Також РФ хоче знати, які конкретні антидоти і в якій формі були введені постраждалим.

"На підставі яких ознак (маркерів) встановлено нібито "російське походження" речовини, застосованої в Солсбері? Чи є у Великобританії контрольні зразки-еталони бойової отруйної речовини, яку британські представники називають "Новачком"?", - йдеться в ноті.

Там також є питання, чи розроблялися зразки бойової отруйної речовини типу "Новачок" (за британською термінологією) або її аналоги в Великобританії.

Цілий ряд питань стосується участі Франції в розслідуванні інциденту.

Зокрема, РФ хоче знати, на якій підставі Франція була залучена до технічного співробітництва в розслідуванні інциденту; які докази передавалися Франції для вивчення і проведення власного розслідування; чи проводилося дослідження французькими фахівцями біоматеріалів Сергія і Юлії Скрипалів і в яких конкретно лабораторіях; чи є в розпорядженні Великобританії матеріали проведеного Францією розслідування і т.д.

Посольство РФ у Парижі також направило МЗС Франції ноту зі списком з 10 схожих питань до французької сторони у "справі Скрипаль".

Зокрема, Росія запитує, якими експертними знаннями володіє Франція в області вивчення бойових отруйних речовин цього типу або його аналогів, а також на підставі яких ознак (маркерів) французькі фахівці встановили "російський характер" походження речовини, застосованої в Солсбері.

"Чи розроблялися зразки бойової отруйної речовини цього типу або її аналоги у Франції, якщо так, то з якою метою?", - цікавляться також у РФ.

Як відомо, колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли на території Великої Британії у Солсбері.

Глава МЗС Британії Борис Джонсон заявив, що усі докази в справі Скрипаля вказують на відповідальність російської держави, а тому Володимир Путін, який очолює РФ, не може дистанціюватися у цій справі.

Джонсон також заявляв, що президент Росії Володимир Путін "практично напевне" особисто віддав наказ використати токсичну нервово-паралітичну речовину "Новічок" для отруєння колишнього російського агента у Британії.

Велика Британія вислала з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння Скрипаля та його доньки.

Росія оголосила про висилку 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії в Москві.

Уже 29 країн висилають російських дипломатів у зв'язку з отруєнням у Солсбері.

Українська правда
Теми: РосіяВелика БританіяФранція
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