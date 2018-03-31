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РФ направила Великобритании и Франции ноты с вопросами по "делу Скрипалей"

Суббота, 31 марта 2018, 23:05

Посольство РФ в Лондоне направило МИД Великобритании ноту с 14 вопросами по "делу Скрипалей".

Как сообщает сайт российского МИД, нота была направлена 31 марта.

В частности, Россия интересуется, почему ей "отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории".

Также РФ хочет знать, какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим.

"На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы "российское происхождение" вещества, примененного в Солсбери? Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют "Новичком"?", - говорится в ноте.

Там также есть вопрос, разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа "Новичок" (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании.

Целый ряд вопросов касается участия Франции в расследовании инцидента.

В частности, РФ хочет знать, на каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента; какие доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования; проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и в каких конкретно лабораториях; имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования и т.д.

Посольство РФ в Париже также направило МИД Франции ноту со списком из 10 похожих вопросов к французской стороне по "делу Скрипалей".

В частности, Россия спрашивает, какими экспертными знаниями располагает Франция в области изучения боевых отравляющих веществ этого типа или его аналогов, а также на основании каких признаков (маркеров) французские специалисты установили "российский характер" происхождения вещества, примененного в Солсбери.

"Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества этого типа или его аналоги во Франции, если да, то в каких целях?", - интересуются также в РФ.

Как известно, бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили на территории Великобритании в Солсбери.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что все доказательства по делу Скрипаля указывают на ответственность российского государства, а потому Владимир Путин, возглавляющий РФ, не может дистанцироваться в этом деле.

Джонсон также заявлял, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.

Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления Скрипаля и его дочери.

Россия объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве.

Уже 29 стран высылают российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери. 

Украинская правда
Темы: РосcияВеликобританияФранция
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