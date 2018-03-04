Речник МВС: затримані на колінах в снігу – це не приниження

Речник МВС Артем Шевченко заявляє, що нетривале перебування затриманих мітингувальників на колінах під час штурму наметового містечка під Верховною Радою в суботу не було приниженням.

Про це він написав у неділю на своїй сторінці в Facebook, коментуючи обурення, яке викликали в соцмережах фото правоохоронців, які тримають затриманих на колінах у снігу.

"Щодо зойків про нібито приниження затриманих. Нетривале перебування затриманого на колінах перед посадкою до транспорту це - ніяке не приниження, а загальновживана поліцейськими різних країн тактика забезпечення особистої безпеки співробітника шляхом приведення затриманого у підконтрольне становище, яке виключає можливість раптового нападу на нього", - заявив Шевченко.

За його словами, такий спосіб контролю було обрано саме для того, щоб не класти затриманих на снігу обличчям вниз.

Шевченко висловив здивування, що цих базових тактичних правил "не знає нардеп Мустафа Найєм, який сам був причетний до набору у патрульну поліцію у декількох містах у 2015-2016 роках".

"При цьому вчора зранку під ВР вже затриманим, які сиділи на корточках чи стояли на колінах, дозволяли спілкуватися, курити і не били", - додав речник МВС.

На його переконання, ступінь жорсткості дій поліції в суботу зранку не була надмірною, враховуючи "досвід постійних сутичок, спровоковних мітингарями; їхню налаштованість на агресію; наявну оперативну інформацію про можливу наявність зброї (яка підтвердилася під час обшуків), а також трагічний досвід 31 серпня 2015 року, коли під ВР граната забрали життя 4 гвардійців".

Як відомо, вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками. Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради.

Фотографії з затриманими учасниками протесту, що стоять на колінах, викликали обурення в соцмережах.

Зокрема, нардеп від БПП Мустафа Найєм заявив, що ініціюватиме проведення спеціального розслідування цих фактів у рамках парламентського контролю.

"Це в яких інструкціях прописано - ставити затриманих на коліна і позувати на камери, тримаючи людей за комір як худобу?!", - обурився він.

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко також обурилася тим, що затриманих ставили на коліна.

Вона зазначила, що її ставлення до наметового містечка й депутатів, "які його розбили й мучили Киів 6 місяців, незмінно-критичне".

"Але я не можу сприймати ці фото, де людей тримають на колінах (про кого б не йшлося)... Затримувати правопорушників із застосуванням сили - це зрозуміло й це право поліції. Затримувати і принижувати - це неправильно й також перекреслює справедливі дії поліції", - вважає Геращенко.

Керівник секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини Богдан Крикливенко також заявив про намір поставити питання про таке поводження з затриманими в офіційних запитах до слідчих органів.

"Виникають питання, які ми поставимо слідчим органам в офіційних запитах: Що за дивний статус "свідки" у більше 100 осіб, яких силою доставлено до різних відділень поліції, опитано та відпущено? Які були підстави для застосування сили та спецзасобів, що призвело до таких тілесних ушкоджень? Що це за методи поводження з людьми, коли їх ставлять на коліна, в мороз (-7), на снігу та інше?", - написав він.