Через аварію у Підмосков'ї загинув один громадянин України
В МЗС України підтвердили інформацію про загибель одного громадянина України внаслідок аварії рейсового автобуса з українцями у Чеховському районі Підмосков'я.
Про це ввечері 4 березня повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца.
"За попередньою інформацією, внаслідок аварії в Росії загинув один громадянин України, один постраждав", - повідомила Беца.
Речниця МЗС додала, що консули надають необхідну допомогу.
За попередньою інформацією, внаслідок аварії в РФ загинув 1 громадянин України. Один постраждав. Консули надають допомогу.Співчуття рідним.— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 4, 2018
Як відомо, раніше російський ТАСС з посиланням на управління МВС РФ по Московській області повідомив, що внаслідок ДТП за участю снігоприбиральної машини і рейсового автобуса з громадянами України загинула одна людина, ще троє постраждали.
Зазначалося, що в автобусі перебували 20 осіб - двоє водіїв та переважно громадяни України.