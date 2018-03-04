Через аварію у Підмосков'ї загинув один громадянин України

В МЗС України підтвердили інформацію про загибель одного громадянина України внаслідок аварії рейсового автобуса з українцями у Чеховському районі Підмосков'я.

Про це ввечері 4 березня повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца.

"За попередньою інформацією, внаслідок аварії в Росії загинув один громадянин України, один постраждав", - повідомила Беца.

Речниця МЗС додала, що консули надають необхідну допомогу.

За попередньою інформацією, внаслідок аварії в РФ загинув 1 громадянин України. Один постраждав. Консули надають допомогу.Співчуття рідним. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 4, 2018

Як відомо, раніше російський ТАСС з посиланням на управління МВС РФ по Московській області повідомив, що внаслідок ДТП за участю снігоприбиральної машини і рейсового автобуса з громадянами України загинула одна людина, ще троє постраждали.

Зазначалося, що в автобусі перебували 20 осіб - двоє водіїв та переважно громадяни України.