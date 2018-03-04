Через аварію у Підмосков'ї загинув один громадянин України

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Неділя, 4 березня 2018, 19:58

В МЗС України підтвердили інформацію про загибель одного громадянина України внаслідок аварії рейсового автобуса з українцями у Чеховському районі Підмосков'я.

Про це ввечері 4 березня повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца. 

"За попередньою інформацією, внаслідок аварії в Росії загинув один громадянин України, один постраждав", - повідомила Беца. 

Речниця МЗС додала, що консули надають необхідну допомогу.

 

Як відомо, раніше російський ТАСС з посиланням на управління МВС РФ по Московській області повідомив, що внаслідок ДТП за участю снігоприбиральної машини і рейсового автобуса з громадянами України загинула одна людина, ще троє постраждали. 

Зазначалося, що в автобусі перебували 20 осіб - двоє водіїв та переважно громадяни України.

Українська правда
Теми: Росія аварія жертви
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