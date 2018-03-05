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США: Літаки РФ здійснюють по 20 бойових вильотів на день попри перемир'я в Сирії

Понеділок, 5 березня 2018, 01:46

Російські літаки продовжують здійснювати бойові вильоти в районі Східної Гути, незважаючи на прийняту резолюцію Радбезу ООН про перемир'я в Сирії.

Про це йдеться в заяві Білого дому, опублікованій прес-секретарем Сарою Сандерс.

Білий дім вказує, що з 24 лютого (день, коли була прийнята резолюція) по 28 лютого російські ВКС здійснили щонайменше по 20 бойових вильотів на день в район Дамаска і Східної Гути з аеродрому Хмеймім на півночі країни.

"Це та ж комбінація брехні і невибіркового застосування сили, які Росія і сирійським режим використовували для ізоляції та знищення Алеппо в 2016 році, коли були вбиті тисячі цивільних", - сказано в заяві.

"Сполучені Штати засуджують військовий наступ, який режим Асада, підтримуваний Росією і Іраном, здійснює проти народу Східної Гути", - прокоментувала заяву Сандерс.

Як відомо, 24 лютого РБ ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії, за якою у країні має бути запроваджене 30-денне перемир'я з метою доставки гуманітарної допомоги та евакуації поранених. Однак гуманітарне перемир'я постійно порушується.

За даними спостерігачів, за останні тижні в розташованому поблизу Дамаска анклаві Східна Гута загинули близько 700 цивільних осіб.

У районі, котрий з усіх боків заблоковано урядовими військами, перебуває близько 400 тис. людей, які потребують термінової доставки продуктів харчування і предметів першої необхідності.

Раніше США, Велика Британія і Німеччина закликали Росію припинити участь у бомбардуванні сирійської Східної Гути і переконати режим Башара Асада припинити наступальні операції проти цивільного населення.

Теми: СиріяРосіяСША
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