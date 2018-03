США: Літаки РФ здійснюють по 20 бойових вильотів на день попри перемир'я в Сирії

Російські літаки продовжують здійснювати бойові вильоти в районі Східної Гути, незважаючи на прийняту резолюцію Радбезу ООН про перемир'я в Сирії.

Про це йдеться в заяві Білого дому, опублікованій прес-секретарем Сарою Сандерс.

Білий дім вказує, що з 24 лютого (день, коли була прийнята резолюція) по 28 лютого російські ВКС здійснили щонайменше по 20 бойових вильотів на день в район Дамаска і Східної Гути з аеродрому Хмеймім на півночі країни.

"Це та ж комбінація брехні і невибіркового застосування сили, які Росія і сирійським режим використовували для ізоляції та знищення Алеппо в 2016 році, коли були вбиті тисячі цивільних", - сказано в заяві.

"Сполучені Штати засуджують військовий наступ, який режим Асада, підтримуваний Росією і Іраном, здійснює проти народу Східної Гути", - прокоментувала заяву Сандерс.

The United States condemns the ongoing military offensive that the Assad regime, backed by Russia and Iran, is perpetrating against the people of Eastern Ghouta. pic.twitter.com/1Xl9ORAym3