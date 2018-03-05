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Клімкін про антиугорські дії: Всюди стирчать російські вуха

Понеділок, 5 березня 2018, 07:28

Міністр закордонних справ Павло Клімкін завив, що за спекуляціями про "антиугорські настрої" в Україні стоять росіяни.  

"Дякую поліції за активну роботу в Закарпатті", – написав він у Twiiter, очевидно, коментуючи розкриття нападів на Товариство угорської культури Закарпаття в Ужгороді .

"Всюди стирчать російські вуха, "привіт" всім, хто спекулював на містичних антиугорських настроях", – заявив міністр.

"Не виключаю, що на цьому спроби дестабілізації не закінчаться", – додав Клімкін.

Як відомо, 4 лютого невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців в Ужгороді. МЗС України засудило "такі ганебні провокації", як напад на приміщення нацменшин.

27 лютого на офіс Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді (КМКС) знову напали, але цього разу встановили саморобний вибуховий пристрій, який здетонував та спричинив пожежу. 

За напади на Товариство угорської культури в Ужгороді затримано вже 5 осіб.

4 березня затримали трьох причетних до нападу 27 лютого: одного у Черкасах і двох у Кропивницькому.

Раніше поліцейські встановили громадян Польщі, причетних до підпалу центру 4 лютого. Їх затримали в Варшаві і польський суд взяв їх під варту на 90 діб.

Олена Рощенко, УП
Теми: УжгородУгорщинаРосіяКлімкін
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