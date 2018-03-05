У лютому 8 разів нападали на журналістів – НСЖУ
Понеділок, 5 березня 2018, 08:57
Національна спілка журналістів України заявляє про вісім випадків застосування сили проти співробітників ЗМІ у лютому.
"Напади трапилися на Львівщині, Волині, Полтавщині, в Одесі, Чернігові та Києві", - йдеться в повідомленні НСЖУ.
Зазначається, що у більшості випадків жертвами фізичної агресії ставали знімальні групи телеканалів.
Загалом з початку року зафіксовано 10 проявів фізичної агресії стосовно до журналістів.
Як відомо, 3 березня співробітник поліції застосував газовий балончик проти кореспондента "Радіо Свобода" Сергія Нужненка.
Freedom House заявив, що через тиск журналісти в Україні уникають критичних тем.
За даними НСЖУ, у 2017 році на журналістів нападали 90 разів.