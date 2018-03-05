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У лютому 8 разів нападали на журналістів – НСЖУ

Понеділок, 5 березня 2018, 08:57

Національна спілка журналістів України заявляє про вісім випадків застосування сили проти співробітників ЗМІ у лютому.

"Напади трапилися на Львівщині, Волині, Полтавщині, в Одесі, Чернігові та Києві", - йдеться в повідомленні НСЖУ.

Зазначається, що у більшості випадків жертвами фізичної агресії ставали знімальні групи телеканалів.

Загалом з початку року зафіксовано 10 проявів фізичної агресії стосовно до журналістів.

Як відомо, 3 березня співробітник поліції застосував газовий балончик проти кореспондента "Радіо Свобода" Сергія Нужненка.

Freedom House заявив, що через тиск журналісти в Україні уникають критичних тем.

За даними НСЖУ, у 2017 році на журналістів нападали 90 разів.

"Українська правда" у Threads

Теми: свобода словаЗМІкримінал
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