На журналістів нападали 90 разів у 2017 році – НСЖУ

Національна спілка журналістів України у 2017 році зафіксувала 90 випадків фізичної агресії щодо працівників ЗМІ.

Про це йдеться у звіті Індексу фізичної безпеки журналістів, оприлюдненому на сайті НСЖУ.

Відзначається, що найбільше інцидентів сталося у червні (12), у вересні (11), у травні та липні (по 10) 2017 року.

"Серед регіонів, де медійники потерпають найбільше, у лідерах – Київ і Київська область – 29 інцидентів, Одеська область – 10, Донецька і Миколаївська – по 6, Житомирська – 5 інцидентів", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що у 14 випадках нападниками є чиновники, посадовці або депутати, у 8 – правоохоронці, 3 інциденти сталися із застосуванням зброї.

Переважно від фізичної агресії потерпають чоловіки – 66 випадків, але дістається й жінкам – 24 випадки.

інфографіка НСЖУ

"Рівень фізичної агресії щодо журналістів в Україні є неприпустимо високим! І в Києві, і в регіонах напади на журналістів залишаються безкарними і провокують нову агресію", – йдеться в повідомленні.

НСЖУ вимагає, щоб керівництво правоохоронних відомств публічно з трибуни парламенту прозвітувало про стан розслідувань злочинів проти журналістів та реальні покарання нападників.

Як відомо, у жовтні НСЖУ зафіксувала 5 випадків фізичної агресії щодо журналістів, також п’ятьох журналістів було побито в листопаді.