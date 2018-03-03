Поліція під Радою застосувала газовий балончик проти журналіста

Співробітник поліції застосував газовий балончик проти кореспондента "Радіо Свобода" Сергія Нужненка.

Як повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на слова журналіста, він у цей момент вів фото- та відеозйомку ранкових подій під будівлею Верховної Ради.

При ньому було посвідчення журналіста, яке він тримав перед собою. Камера була направлена в сторону наметів активістів.

Фото Радіо Свобода

"В один момент працівник поліції наблизився до кореспондента зі спини та розпилив уміст балончика йому в обличчя", - заявляє "Радіо Свобода".

Як відомо, вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень - одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – по подіях 27 лютого біля ВР.

Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради.

"До відділків поліції доставлено понад 100 сіб, які чинили спротив співробітниками поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст.345 КК -"Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", - зазначили у поліції.