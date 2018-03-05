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ЄС офіційно зняв санкції з Олени Лукаш і Сергія Клюєва

Понеділок, 5 березня 2018, 10:56
ЄС офіційно зняв санкції з Олени Лукаш і Сергія Клюєва

Рада Європейського Союзу у понеділок продовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та його соратників, водночас обмеження проти двох осіб не продовжені.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС, передає "Європейська правда".

Зазначається, що Рада ЄС продовжила до 6 березня 2019 року дію замороження активів проти 13 осіб, "які вважаються відповідальними за незаконне привласнення державних коштів України або зловживання службовим становищем, що призвело до втрати державних коштів України".

Окремо наголошено, що обмежувальні заходи щодо двох осіб не були розширені.

Як відомо, минулого тижня посли ЄС виключили із санкційного спискуколишнього міністра юстиції України часів Януковича Олену Лукаш та нардепа Сергія Клюєва.

Рішення має бути оприлюднено в Офіційному журналі ЄС 6 березня.

Нагадаємо, 21 лютого Європейський суд ухвалив рішення про незаконність останньої хвилі санкцій, запроваджених проти Сергія Клюєва Радою ЄС в 2017 році.

6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції у вигляді замороження активів проти колишніх українських високопосадовців часів президентства Януковича за зловживання з державними фінансами та порушення прав людини.

Останній раз санкції були подовжені у березні 2017 року.

Читайте також: "Перемога Сергія Клюєва в Суді ЄС: чому санкції скасовані та що це змінить для інших екс-посадовців".

Українська правда

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Теми: ЄСсанкціїКлюєвЛукаш
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