Холодницький: Я згоден із тими, хто б'є на сполох щодо обмежень роботи органів слідства

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сподівається на ухвалення законопроекту про законодавче забезпечення роботи САП.



В інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" він розповів, що 26 лютого зустрічався з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм із приводу законопроекту №7271, який визначає штатну чисельність прокурорів САП.



"Сподіваюся, що цей законопроект проголосують", – сказав Холодницький.



"Питання в тому, що ще в четвертому кварталі минулого року під загальний шумок про скорочення штату прокуратури були спроби скоротити ще не набраний штат САП. Цей закон дозволить захистити антикорупційну прокуратуру від зовнішніх факторів впливу. Тому що коли твоїх прокурорів лякають можливістю скорочення, працювати морально складніше", – розповів він.



Холодницький додав, що є і "проблеми з тлумаченням законодавства".



"Ми з генпрокурором і директором НАБУ домовилися предметно обговорити всі проблемні питання, які виникають у ході нашої роботи", – заявив він.



"Я зараз завершую свій варіант пропозицій, які б допомогли і ГПУ, і Нацполіціі, – не лише НАБУ і САП, – досягти результатів, і щоб не було жодних "поправок", що виникають в останній момент", – повідомив Холодницький.



"Закінчу і відправлю свої пропозиції Луценкові й Ситнику, нехай читають, вносять пропозиції, і будемо далі радитися, яким чином можна привести до ладу законодавство", – заявив він.



За словами голови САП, "стільки змін внесено в КПК за останні кілька років, так пошматували Кодекс, що таке відчуття, що вже краще новий написати".



"Одна стаття може повністю суперечити іншій", – пожалівся він.



"Я згоден із тими, хто б'є на сполох, що після 15 березня у зв'язку з, м'яко кажучи, неякісними змінами, які з голосу були внесені і отримали назву "поправка Лозового", дуже ускладниться робота органів слідства. Йдеться і про обмеження термінів досудового розслідування, і про те, що всі клопотання мають подаватися до суду за місцем реєстрації органу досудового розслідування", – заявив Холодницький.



"Не уявляю, як Печерський чи Шевченківський райсуди прийматимуть усі ці клопотання. Це маячня", – додав він.



"І мимовіль виникає питання, чи не було це зроблено спеціально, щоб паралізувати роботу правоохоронних органів", – додав Холодницький.



На запитання, як може позначитися на роботі САП скорочення бюджетного фінансування в поточному році, він відповів:

"Зменшено бюджет розвитку, відповідно, у нас не буде доступу до нових технологій, баз, підвищення кваліфікації прокурорів. Але ми розраховуємо, що в цих питаннях нам допоможуть європейські та американські партнери".