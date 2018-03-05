Аваков виправив декларацію: дружина заробила на півмільйона більше

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав виправлену річну декларацію, в якій заробітну плату його дружини збільшено на півмільйона гривень.

Декларація очільника МВС оприлюднена в Єдиному держреєстрі декларацій.

Відповідно до опублікованих даних, Інна Авакова в 2017 році отримала 847 871 гривень зарплатні від "Avitalia S.R.L" (декларація від 5 березня 2018 року). В попередній декларації, оприлюдненій 26 лютого 2018 року, йшлось про 304 124 гривень.

Ці гроші вказані як "заробітна плата, отримана за сумісництвом".

Корпоративні права "Avitalia S.R.L" на 100% належать Арсену Авакову, він також декларував дивіденди від цієї компанії.

Таким чином, сумарний дохід дружини голови МВС за рік становив 57 520 426 гривень, більша частина з яких, 55,8 млн гривень, Авакова отримала від продажу частки телеканалу "Еспресо".

Як відомо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков задекларував 1 082 323 гривень загального доходу за 2017 рік. Таким чином, його дружина отримала дохід в 53 рази більший за чоловіка.