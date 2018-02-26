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Завдяки "Еспресо" дружина Авакова заробила в 52 рази більше за чоловіка

Понеділок, 26 лютого 2018, 20:00
Завдяки Еспресо дружина Авакова заробила в 52 рази більше за чоловіка

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков задекларував 1 082 323 гривень загального доходу за 2017 рік, а дохід його дружини становив 56 976 679 гривень.

Відповідні дані міністр вніс до щорічної декларації, опублікованої в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Значну частину доходу дружини Авакова складає 55 812 874 гривень від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Покупець – Atmosphere Entertainment Inc, саме ця компанія, як розповідав голова МВС, придбала у його дружини частку телеканалу "Еспресо".

Зарплатня Авакова у минулому році становила 710 099 гривень та, порівняно з 2016 роком, зросла майже на 244 тисячі.

Очільник МВС вказав також авторське право на видану ним книгу "Ленін з нами?" та роялті від неї – 76 800 гривень.

Водночас, сумарний дохід подружжя, вказаний у декларації чиновника, становить понад 58 мільйонів гривень – це більше ніж 2016 року на понад 57 мільйонів.

Загальні грошові активи Авакова та дружини, порівняно з 2016 роком, також зросли. Готівкою, на банківських рахунках та в дорогоцінних металах вони зберігають майже 3 мільйони гривень, понад 2,4 мільйона доларів та понад 1,5 мільйона євро. Ще у декларації вказані такі іноземні валюти, як японські єни та канадські долари, загальна сума яких становить приблизно 64,7 тисячі гривень.

Нерухоме та рухоме майно очільника МВС та дружини за 2017 рік не змінились. На двох вони мають три квартири й дві земельні ділянки, все у Харківській області. Аваков також орендує номер у столичному готелі.

Крім того, як і в минулі роки, він декларує колекцію вин, численні витвори мистецтва, ювелірні вироби, дорогоцінні меблі, одяг, сумки, годинники, колекційні монети та антикваріат.

Згідно з декларацією, Аваков – бенефіціарний власник двох кіпрських компаній, зареєстрованих за однією адресою. Він також володіє 100% корпоративних прав італійської Avitalia s.r.l. Від цієї компанії дружина посадовця у минулому році заробила 304 124 гривень, а сам Аваков – отримав понад 148 тисяч гривень дивідентів, які мали бути нараховані ще 2016 року, але не пройшли по рахунках.

30 грудня стало відомо, що Яценюк та Інна Авакова відчужили свої частки у статутному капіталі телеканала "Еспресо" на користь іноземної компанії Atmosphere Entertainment, кінцевим власником якої є громадянин України, син українського олігарха та  нардепа Іван Жеваго.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Аваков розповів у Twitter, що його жружина продала свою 40-відсоткову частку телеканалу "Еспресо" за майже 2 мільйони доларів США.

Пізніше ЗМІ писали про те, що продаж екс-прем'єром Арсенієм Яценюком та дружиною міністра внутрішніх справ Інною Аваковою своїх часток телеканалу "Еспресо" викликають підозру щодо відмивання грошей.

Соня Лукашова для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковдеклараціїЗМІ
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