У Білому домі обговорили можливі дії у відповідь на використання хімзброї в Сирії - WP

Адміністрація президента США розглянула можливість використання нових воєнних дій у відповідь на застосування урядовою армією Сирії хімічної зброї під Дамаском.

Про це пише The Washington Post з посиланням на високопосадовців із Білого дому.

Зазначається, що президент Трамп попросив надати варіанти покарання для уряду Башара Асада після заяв про застосування щонайменше семи разів цього року хімічних атак із використанням хлористого газу і, можливо, інших хімічних речовин.

На зустрічі був присутній міністр оборони Джеймс Меттіс, але у прес-службі Пентагону спростували цю інформацію і заявили, що "бесіда не відбулася".

Також участь у переговорах взяли радник з національної безпеки Герберт Макмастер та начальник штабу Джон Келлі.

За інформацією джерела видання, Меттіс висловився "категорично проти" удару по армії Асада, тоді як Макмастер виступив за застосування військової сили.

Наразі очільник Білого дому, як пише газета, не схвалює жодних військових дій і було вирішено продовжити спостереження за ситуацією.

Як відомо, 24 лютого РБ ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії, за якою у країні має бути запроваджене 30-денне перемир'я з метою доставки гуманітарної допомоги та евакуації поранених. Однак гуманітарне перемир'я постійно порушується.

За даними спостерігачів, за останні тижні в розташованому поблизу Дамаска анклаві Східна Гута загинули близько 700 цивільних осіб.

У районі, котрий з усіх боків заблоковано урядовими військами, перебуває близько 400 тис. людей, які потребують термінової доставки продуктів харчування і предметів першої необхідності.

Раніше США, Велика Британія і Німеччина закликали Росію припинити участь у бомбардуванні сирійської Східної Гути і переконати режим Башара Асада припинити наступальні операції проти цивільного населення.