Голова АП Райнін прогуляв усі засідання ради, до якої обрався, – Чесно

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Вівторок, 6 березня 2018, 11:03

Голова Адміністрації президента і депутат Харківської облради Ігор Райнін у 2017 році не відвідав жодного пленарного засідання ради, до якої обрався, і жодного засідання своєї комісії.

Про це повідомляє "Громадський рух ЧЕСНО".

Відзначається, що Райнін – один із 6 депутатів облради – кандидатів на відкликання.

На посаду голови АП Райнін був призначений 29 серпня 2016 року, і з того часу погано виконує свої прямі депутатські обов’язки. Але мандат все одно не складає.  

"ЧЕСНО" звернувся з цього приводу по коментар до Адміністрації президента, але Райнін відповіді не надав. 

 

75% засідань комісії і 33% засідань сесії прогуляв депутат від "Солідарності" Андрій Хвесик.

Також серед найбільших прогульників у Харківській облраді – Євген Сироткін з "Опозиційного блоку" – у 2017 році він не відвідав 75% засідань комісії, до якої входить.

Серед кандидатів на відкликання член фракції "Відродження" Олексій Полях, який у 2017 році прогуляв 67% засідань своєї комісії.

Останнім кандидатом на відкликання за результатами каденції 2017 року є Микола Таркан від "Батьківщини", який пропустив 67% сесій і 50% засідань ради.

Загалом зі 120 депутатів облради – прогулюють засідання 42 особи, або кожен третій народний обранець.

 

Також відзначається, що депутати часто реєструються і тікають із пленарних засідань. 

 

Як відомо, згідно з чинним законодавством, депутати, які пропускають більше 50% сесій чи засідань комісій за рік каденції, можуть втратити свій мандат за народною ініціативою. Закон не передбачає поважних та неповажних причин для пропуску засідань.

Таким чином на місце прогульника могла б зайти інша особа, яка приділяла би час прийняттю рішень у обласній раді та роботі з виборцями, які делегували депутату повноваження.

Однак перед місцевими виборами 2015 року депутати Верховної Ради ускладнили процедуру відкликання. Навіть якщо громада виконає всі умови – у кінцевому результаті рішення прийматиме партія.

 

Теми: Адміністрація президента Харківська область Райнін
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