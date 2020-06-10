Перша столиця і четвертий президент Кернеса. Як Харків готується до виборів

У далекому 2006 році збірна України з футболу вперше грала на чемпіонаті світу і вийшла в одну четверту фіналу.



Того ж року на каналі "1+1" випустили перший сезон шоу "Танці з зірками", який став справжньою бомбою для вітчизняного телебачення. У фіналі шоу чинний президент Володимир Зеленський вирвав перемогу у Наталії Могилевської.

А навесні 2006-го в Україні народився чи не головний політичний мем 2000-их:

"Миша, у тебя лицо скучное. Тебе никто денег не даст".

Ці слова, сказані огорнутим в елегантний фіолетовий шарф Геннадієм Кернесом, стали початком цілої епохи в житті міста Харкова та й України загалом.

Після весняних виборів 2006 року влада у "першій столиці" незмінно залишається в руках Геннадія Кернеса.

З 2006 року Україна пережила п’ять скликань Верховної Ради та чотирьох президентів. Багато з того часу змінилось і в Харкові. Тільки не Кернес.

Восени 2020 року в Україні пройдуть місцеві вибори, на яких нова "зелена" влада спробує завершити тотальне перезавантаження еліт, яке почалось з президентських та парламентських виборів 2019-го.

Чи зачепить ця хвиля оновлення Харків і чи є шанс у когось перехопити владу у Кернеса, з'ясовувала "Українська правда".

Місто чотирьох сил

Геннадій Кернес не марнував часу впродовж тих чотирнадцяти років, які перебуває біля керма Харкова спершу як секретар міськради, а з 2010-го – як мер.

"Розумієте, проблема не в тому, що у Кернеса високий рейтинг, а в тому, що він зачистив поле від конкурентів. Після 2010 року, коли з міста зник Аваков, у Харкові просто не лишилось людини, яка реально готова викласти 2-3 мільйони доларів на відкриту війну з Кернесом. Для чого? Потім все одно займеш у кращому разі друге місце", – пояснює головний конфлікт харківської політичної ситуації один із депутатів-харків'ян.

Єдиний шанс наблизитись до перемоги над Кернесом був у 2015 році, коли після перемоги Революції гідності і недопущення "Харківської народної республіки" проукраїнські сили мали шанс поборотись принаймні за другий тур мерських виборів.

У 2014-му Кернес був однією з останніх опор Януковича, саме у Харків Янукович втік із Києва на сепаратистський "регіональний форум", на який, правда, йому не судилося потрапити. Після втечі Януковича Кернесу і Добкіну також довелося коротко виїхати з країни.

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"Але потім у 2015-му АП Порошенка, якою керував Ложкін, дала Кернесу "правильно" провести вибори і, фактично, зацементувала його", – скаржиться один із активних членів харківської "Самопомочі", чий кандидат у 2015 році зайняв друге місце.

Тож на порозі майбутніх мерських виборів 2020-го Кернес знову може спокійно дивитись у майбутнє. Після замаху він пересувається на візку, але кримінальні справи проти нього закрили. Ще за патріотичної влади Порошенка.

"Поки кампанія не почалась, немає кандидатів, тому складно точно спрогнозувати показники. Але можна сказати точно, що у Кернеса перший рейтинг у Харкові, і він досить стабільний", – визнає в розмові з УП колишній глава Адміністрації президента Порошенка, а нині – очільник обласного осередку ОПЗЖ Ігор Райнін.

"Але ще три місяці до початку кампанії, тому поки кандидатів ще немає, по суті. Навіть Кернес ще не озвучував, що він має намір балотуватись. Ніхто з основних гравців ще не озвучував і не розгортав ніякої роботи", – додає він.

На порозі майбутніх мерських виборів 2020-го Кернес знову може спокійно дивитись у майбутнє. Кримінальні справи проти нього закрили ФОТО: FACEBOOK-СТОРІНКА ГЕННАДІЯ КЕРНЕСА

Зовні видається, що у Харкові нічого не змінюється, але насправді в місті й області відбувається дуже важливий процес – втрата монополії Кернеса на ухвалення рішень.

Зараз у міськраді мер Харкова має свою монобільшість "Довіряй ділам". Проте закрита соціологія різних партій показує, що після осінніх виборів Кернес втратить свою монополію.

Головними конкурентами партії чинного мера Харкова стануть президентська партія "Слуга народу", "Опоплатформа – За життя" та блок колишньої губернаторки Юлії Світличної.

Трохи гірші справи у партія Анатолія Шарія та "Європейської солідарності".

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Блок Кернеса: повернути собі президента

"Ми підемо на вибори самостійно, нашим "Блоком Кернеса – успішний Харків". Я думаю, моя команда досить зробила, щоб мати успіх", – спокійно відповідає на запитання УП Геннадій Кернес.

"Я сам теж піду на вибори", – додав незмінний керівник Харкова.

Співрозмовники УП в його штабі переконують, що згідно з їхніми опитуваннями, і сам Кернес, і його блок очолюють рейтинги в місті.

Друге місце має "Слуга народу", третє – ОПЗЖ, четверте по Харкову, нібито, займає партія Шарія. Блок Світличної та ЄС Порошенка також долають 5% бар’єр.

Ігор Райнін: Люди будуть голосувати більше за тих, кого знають, кому довіряють і від кого знають, чого сподіватись Фото: Харківська ОДА

Загалом ситуація для діючого мера більш ніж сприятлива. Але важливо розуміти, за що саме боротиметься Кернес на осінніх виборах.

По-перше, власне переобрання на посаді мера. Це завдання станом на зараз виглядає найбільш реалістичним. Ні нова влада, ні старі еліти не мають свого кандидата, здатного розбити Кернеса.

По-друге, збереження великої фракції і створення коаліції в міськраді. Керованість міста – головний аргумент Кернеса перед виборцями і політичними союзниками.

По-третє, чого б це не коштувало, завести потужну фракцію в облраду. Після завершення децентралізації виконкоми облрад переберуть на себе виконавчі функції, які зараз лежать на ОДА. Тобто реальна влада буде саме у них.

І якщо всі три пункти вдасться реалізувати, Кернес зможе перейти до вирішення головної задачі – налагодження прямого контакту з президентом Зеленським. Зараз новий глава держави може собі дозволити ігнорувати мера Харкова, мовляв, попереду вибори і ще не ясно, хто буде головним в регіоні.

Коли ж Кернес зацементується в місті й області, у Зеленського не лишиться інших опцій, щоб зберегти контроль над Харківщиною, ніж співпраця з Кернесом.

"Згадайте, у Кернеса були спочатку проблеми і з Януковичем, але потім він зумів схилити його на свій бік. Такі ж проблеми були і з Порошенком, але в останні роки Петро прийшов по допомогу на виборах саме до Гепи. Тепер Кернес хоче собі Зеленського", – пояснює в розмові з УП один зі старожилів харківської політики.

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Без (публічного) лідера: "Слуга народу"

Головним конкурентом меру Кернесу на виборах, за логікою подій останнього року, мав би стати кандидат від президентської партії "Слуга народу".

Мав би, але навряд чи стане. Головна причина – відсутність цього потужного кандидата.

"Час змінився. На президентських виборах голосували за яскравого лідера, плюс тодішній президент Порошенко об’єктивно мав дуже значний антирейтинг.

Парламентські вибори – це було голосування за сподівання, за обіцянки. Була мрія і люди голосували на емоціях. А зараз емоції стихли", – пояснює різницю майбутніх і минулих виборів Райнін.

"Влада уже не нова. І люди будуть голосувати більше за тих, кого знають, кому довіряють і від кого знають, чого сподіватись. Доброго, поганого – не важливо, головне – прогнозованість", – додає лідер харківської ОПЗЖ.

Варіантів у "СН" може бути два: або яскравий кандидат, здатний швидко наростити підтримку, або старий більш-менш "чистий" кандидат з місцевих старожилів. Ні першого, ні другого у харківському штабі "слуг" не мають.

Вадим Слюсарєв зараз має офіційний статус радника першого заступника глави Офісу президента Фото: dpsu.gov.ua

Формальним лідером місцевого штабу "СН" є нардеп Павло Сушко. Однак реальним керівником всієї партії в області та Харкові є такий собі Вадим Слюсарєв.

Ще до зібрання нового скликання Ради журналісти писали про його вплив на формування списків "Слуги народу" і харківських мажоритарників.

Сам Слюсарєв, який за Януковича зробив стрімку кар’єру в прикордонній службі, відомий своїми зв’язками з Артемом Пшонкою, сином скандального генпрокурора.

Колишній прикордонник зараз має офіційний статус радника першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова. Цього йому досить, аби бути по факту першою людиною в області.

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"Це Слюсарєв поставив губернатора, це Слюсарєв зараз реально керує штабом і вирішує всі питання в області від "Слуги". А разом з ним у штабі "СН" сидить Вова "Рюкзак" (Володимир Литвин – фігурант скандальної справи так званих "рюкзаків Авакова" – УП). Але його туди не Аваков посадив. Вова зараз є "зв’язковим" між губером і Слюсарєвим", – розповідає не під запис один із впливових харківських бізнесменів.

"Ті, хто кажуть, що губернатора поставив Аваков, просто не знають, що відбувається в Харкові. Це Слюсарєв його поставив", – додає інший співрозмовник з числа харківських депутатів.

Зараз місцева команда шукає пристойного кандидата на мера і збирається штурмувати облраду. Для того, щоб здобути свою більшість, у Слюсарєва готові до екстравагантних ходів.

"Знаєте, "Слуга" може навіть прикупити місцевий осередок Шарія. Просто під "франшизою" проведуть своїх людей і потім об'єднаються. Такі переговори зараз ведуть", – розповідає один з харківських політиків із СН.

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За словами співрозмовників УП, "куратор" "СН" Слюсарєв намагається вибудувати нормальні стосунки з Кернесом, який, як розповідають, вважає "слугу" досить "адекватним і грамотним". Мера Харкова навіть вперше з 2014 року запросили на представлення нового глави обласного СБУ.

А от з ким люто ворогує тіньовий лідер "слуг", то це з іншим впливовим харківським гравцем – Ігорем Райніним і його "Опоплатформою – За життя".

Окремо разом: Райнін та Світлична

"ОПЗЖ" у Харкові та області має серйозні позиції. Партія точно проходить і в міськраду, і в облраду, питання лише у відсотках.

Як розповів УП, один із лідерів "ОПЗЖ", відбором кандидатів на місцеві вибори на Харківщині займається Ігор Райнін.

"Поки ще дуже далеко до виборів. За новими змінами в закон, кандидатів слід буде подавати всередині вересня. Але я думаю, що ми зі своїми визначимось десь в середині серпня точно", – відповів УП Райнін на питання про потенційного конкурента Кернесу від "ОПЗЖ".

Об’єктивно людини, здатної протистояти чинному меру Харкова, у партії Райніна немає. Але така людина є в його оточенні.

Юлія Світлична, яка була в команді Райніна в ОДА і якій він передав своє місце харківського губернатора, коли перейшов на Банкову, зараз має один із найвищих особистих рейтингів в Харкові й області.

На це працює її гіперактивна діяльність і широке коло неочевидних союзників.

Перший із них – лідер "ОПЗЖ" Сергій Льовочкін, чий телеканал "Інтер" дуже рідко випускає новинні блоки про Харків без згадок Світличної.

Юлія Світлична має один із найвищих особистих рейтингів в Харкові й області Фото: FB-сторінка Юлії Світличної

Другий – глава МВС Арсен Аваков, ще один політичний тяжковаговик з давніми інтересами в Харкові.

"Аваков займається Харковом просто за старою пам'яттю. І йому дуже важливо максимально нашкодити Гепі. У "Слугу" Авакова не пустили, у Харкові там править Слюсарєв. Єдиний варіант реально насолити Кернесу – допомагати Райніну і Світличній", – пояснює логіку подій один із впливових харківських діячів.

"Арсен свої інтереси в області і сам захистить. Йому не треба "криша" і партія. Але своїх якихось близьких людей провести у ради вн теж не проти. І зараз блок Світличної – найбільш пристойний для цього варіант", – додає інший співрозмовник із числа харківських старожилів.

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За даними УП, зараз у харківських штабах противників Кернеса обмірковують досить авантюрний варіант боротьби з Геннадієм Адольфовичем.

Суть цього плану проста.

"Слуга народу" свідомо виставляє непрохідного кандидата в мери Харкова. Потім, у другому турі у якійсь формі підтримує Світличну на противагу Кернесу.

"Згадайте, як за схожою схемою в березні елегантно зробили Світличну депутаткою. Такий варіант – найбільш реальний шанс по-справжньому поборотись з Кернесом", – пояснює один із близьких до штабу "СН" депутат із Харкова.

І додає: "Швидше за все, навіть така схема не дасть виграти у Кернеса. Світлична буде битись, щоб програти. Але це шанс повоювати по-справжньому. Інших поки не видно".

Роман Романюк, УП