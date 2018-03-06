Старт операції Об'єднаних сил на Донбасі дасть указ Порошенка

Початок операції Об'єднаних сил на Донбасі буде санкціонований указом президента.

Про це на брифінгу 6 березня повідомив офіцер Управління правового забезпечення Генштабу Збройних сил України Юрій Бобров, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Операція Об'єднаних сил розпочинається із введенням відповідного указу президента – Верховного головнокомандувача про початок проведення операції", - сказав він, додавши, що такий указ може бути підписаний найближчим часом.

Бобров також додав, що кандидатури на керівника операції уже визначені, і незабаром президент призначить командувача Об'єднаних сил.

При цьому представник Генштабу додав, що кандидатом є "бойовий генерал, який має бойовий досвід і який від початку збройної агресії РФ керував і керує збройними формуваннями".

Бобров також додав, що Антитерористична операція на Донбасі може тривати і під час операції Об'єднаних сил.

Рішення щодо її продовження або припинення прийматиме керівник Антитерористичного центру при СБУ.



"Я упевнений, що антитерористична операція триватиме", - сказав Бобров.

Як відомо, 18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.

20 лютого закон підписав президент, а 26 лютого він набув чинності.

Більше про закон про реінтеграцію читайте у матеріалі: Іменем Порошенка. Чи змінить війну закон про деокупацію Донбасу