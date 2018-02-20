Президент підписав закон про реінтеграцію Донбасу

Президент України Петро Порошенко підписав у вівторок закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях".

Підписання президентом цього закону відбулося під час засідання Воєнного кабінету.

Як відомо, 18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Під час обговорення кілька разів наголошувалося, що цей документ визнає Росію агресором і окупантом.

У самому тексті закону є дві згадки про Росію-агресора (у преамбулі і прикінцевих положеннях), а також одна згадка "держава-окупант" (у ст.7).

Дії РФ на території Донецької і Луганської областей у тексті закону названі "збройною агресією Російської Федерації".

"Російська Федерація чинить злочин агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території за допомогою збройних формувань Російської Федерації", - вказується у преамбулі.

Згідно з текстом закону, до тимчасово окупованих Росією територій у Донецькій та Луганській областях входять земля, річки, озера, внутрішні морські води, надра та повітряний простір над цими територіями.

Межі окупованих територій в цих областях, визначаються президентом за поданням Міністерства оборони, підготовленим на основі пропозицій Генштабу ЗСУ.

Наголошується, що тимчасова окупація Російською Федерацією територій України незалежно від її тривалості є незаконною і не створює для РФ жодних територіальних прав.

Більше про закон про реінтеграцію читайте у матеріалі: Іменем Порошенка. Чи змінить війну закон про деокупацію Донбасу