Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.

За відповідне рішення проголосували 280 нардепів.

Під час обговорення кілька разів наголошувалося, що цей документ визнає Росію агресором і окупантом.

У самому тексті закону є дві згадки про Росію-агресора (у преамбулі і прикінцевих положеннях), а також одна згадка "держава-окупант" (у ст.7).

Дії РФ на території Донецької і Луганської областей у тексті закону названі "збройною агресією Російської Федерації".

"Російська Федерація чинить злочин агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території за допомогою збройних формувань Російської Федерації", - вказується у преамбулі.

Згідно з текстом закону, до тимчасово окупованих Росією територій у Донецькій та Луганській областях входять земля, річки, озера, внутрішні морські води, надра та повітряний простір над цими територіями.

Межі окупованих територій в цих областях, визначаються президентом за поданням Міністерства оборони, підготовленим на основі пропозицій Генштабу ЗСУ.

Наголошується, що тимчасова окупація Російською Федерацією територій України незалежно від її тривалості є незаконною і не створює для РФ жодних територіальних прав.

Закон визначає, що Україна визнаватиме лише два документи, які видаються на окупованій території: свідоцтва про народження і смерть.

Відповідальність за моральну та матеріальну шкоду, завдану Україні та її громадянам покладається на Російську Федерацію. Особи, що брали участь у збройній агресії чи окупаційній адміністрації РФ, несуть кримінальну відповідальність.

За громадянами України зберігається право власності на окупованих територіях.



У законі окрема увага приділяється запровадженню воєнного стану. У випадку введення воєнного стану координацію і контроль на окупованій території Донецької і Луганській областях областей здійснює Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ за керівництва Генштабу. До ухвалення закону АТЦ координувала СБУ.

В’їзд осіб, переміщення товарів і осіб на/з тимчасово окупованих території у Донецькій та Луганській областях визначається Кабміном та здійснюється через контрольні пункти в’їзду-виїзду. Право обмеження в'їзд/виїзду покладено на Командувача об’єднаних сил.

Перебування на окупованих територіях осіб, не залучених до оборони і відсічі/стримування збройної агресії РФ, допускається з дозволу Командувача об’єднаних сил.

"Антитерористичну операцію може бути завершено у зв’язку із введенням воєнного чи надзвичайного стану або із початком здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в тексті закону.

У остаточній версії згідно з попередніми рішеннями прибрали згадку про мінські угоди.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Зазначається, що закон діє без шкоди для невіддільного суверенного права України на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаного державного кордону.

Закон прийняли лише на 3-й день розгляду, оскільки до нього було 673 поправки.

Гостра дискусія під час цього обговорення точилася щодо прописування у назві і тексті законопроекту слів про окупацію Криму та встановлення чітких дат початку окупації Донецької та Луганської областей, а також АР Крим.

Необхідність прописування точних дат окупації нардепи пояснювали тим, що саме так буде наступати юридична відповідальність Росії, а дата потрібна для майбутніх судів щодо компенсації постраждалим від агресії громадянам.

Точної дати окупації Луганської та Донецької областей у законі немає. Є лише відсилочна норма до закону про Крим.

Також депутати сперечалися щодо торгівлі з ОРДЛО. Однак секретар парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник підкреслив, що у законі немає жодних слів про торгівлю. У тексті закону йдеться про "переміщення товарів".

Також Рада відмовилася включити до законопроекту поправку №652 про денонсацію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

Цю поправку відхилив комітет. Але її автор Олена Сотник із "Самопомочі" наполягла на голосуванні за поправку у сесійній залі.

Поправка пропонувала прописати у законі, що Кабмін у місячний строк з дня набрання чинності законом має розробити та подати на розгляд ВР законопроект про денонсацію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

Нардепи відмовилися підтримати цю поправку.

Як відомо, Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу 6 жовтня 2017 року.

Проект визначає окремі території в Донецькій та Луганській областях окупованими, а Російську Федерацію – країною-агресором.

Із законопроекту було прибрано згадку про Мінські домовленості, на чому наполягали багато депутатів.

У пояснювальній записці вказується, що цей законопроект приймається для зміни режиму АТО і для врегулювання правового статусу "фактично окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей".