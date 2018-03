США запровадили нові санкції проти КНДР за вбивство брата Кім Чен Ина

Кім Чен Нам, брат лідера КНДР Кім Чен Ина, був убитий урядом цієї країни за допомогою хімічної отруйної речовини VX.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

"22 лютого США прийшли до висновку відповідно до Закону про ліквідацію хімічних речовин і боротьбу з біологічною зброєю від 1991 року, що уряд Північної Кореї використав бойову хімічну отруйну речовина VX для вбивства Кім Чен Нама в аеропорту Куала-Лумпура", - йдеться в заяві .

У зв'язку з цим існуючі санкції, спрямовані проти незаконної північнокорейської діяльності були розширені. Вони набули чинності з 5 березня 2018 року.

"США рішуче засуджують застосування хімічної зброї для скоєння вбивства", - наголошується в заяві.

У Держдепі підкреслили, що це публічний прояв неповаги до норм проти застосування хімічної зброї, що ще раз демонструє безрозсудний характер Північної Кореї.

"Ми не можемо дозволити собі терпіти північнокорейську програму зброї масового знищення будь-якого виду", - сказано в заяві

