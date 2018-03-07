США запровадили нові санкції проти КНДР за вбивство брата Кім Чен Ина

Кім Чен Нам, брат лідера КНДР Кім Чен Ина, був убитий урядом цієї країни за допомогою хімічної отруйної речовини VX.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

"22 лютого США прийшли до висновку відповідно до Закону про ліквідацію хімічних речовин і боротьбу з біологічною зброєю від 1991 року, що уряд Північної Кореї використав бойову хімічну отруйну речовина VX для вбивства Кім Чен Нама в аеропорту Куала-Лумпура", - йдеться в заяві .

У зв'язку з цим існуючі санкції, спрямовані проти незаконної північнокорейської діяльності були розширені. Вони набули чинності з 5 березня 2018 року.

"США рішуче засуджують застосування хімічної зброї для скоєння вбивства", - наголошується в заяві.

У Держдепі підкреслили, що це публічний прояв неповаги до норм проти застосування хімічної зброї, що ще раз демонструє безрозсудний характер Північної Кореї.

"Ми не можемо дозволити собі терпіти північнокорейську програму зброї масового знищення будь-якого виду", - сказано в заяві

On February 22, the United States determined under the Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act of 1991 that the Government of #NorthKorea used the chemical warfare agent VX to assassinate Kim Jong Nam, in the Kuala Lumpur airport. pic.twitter.com/sxsjeUxTFJ — Heather Nauert (@statedeptspox) 7 березня 2018 р.

Кім Чен Нам - старший брат нинішнього лідера КНДР Кім Чен Ина, який був убитий 13 лютого минулого року. За повідомленнями південнокорейських ЗМІ, він був отруєний високотоксичним газом VX нервово-паралітичної дії, залишки якого були виявлені на його обличчі і очах.

Раніше група експертів ООН опублікувала доповідь, яка вказує на причетність уряду КНДР до незаконного використання сирійським режимом Башара Асада хімічної зброї проти власного населення.

Північна Корея заперечує інформацію про співпрацю з Сирією щодо поставки в країну компонентів, які можуть використовуватися для виготовлення хімічної зброї.