Сина заступника міністра відправили під нічний домашній арешт

Сина заступника міністра освіти і науки Володимира Ковтунця Михайла відправили під нічний домашній арешт.

Як повідомили "Українській правді" в прес-службі прокуратури Києва, такий запобіжний захід суд обрав усім трьом підозрюваним у справі про розбійний напад на кур'єра.

Засідання щодо двох з них, зокрема, Ковтунця-молодшого, відбулось 7 березня, ще одному запобіжний захід обрали 6 березня.

Підозрювані зобов’язані не полишати місце проживання з 21 по 6 годину. Строк дії ухвали – до 4 травня.

Раніше стало відомо, що Ковтунець є фігурантом справи про розбійний напад на кур'єра.

3 березня в йому повідомили про підозру.

Всього у справі 3 підозрюваних. За версією слідства, вони, змовившись між собою, замовили через інтернет-магазин iPhone 8+ та напали на кур’єра, який привіз телефон на місце зустрічі.