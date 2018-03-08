Проти журналістів "Схем" відкрили провадження за скаргою Медведчука

Поліція Києва почала кримінальне провадження щодо журналістів програми "Схеми" нібито через втручання у приватне життя лідера "Українського вибору" Віктора Медведчука.

Як повідомляє Радіо Свобода, у відповіді редакції від прес-служби поліції Києва йдеться, що провадження відкрито на вимогу Печерського райсуду Києва за скаргою Медведчука.

"Копія ухвали Печерського суду Києва за скаргою Медведчука В.В., в інтересах якого діє адвокат Кириленко І.І., надійшла до Солом’янського УП для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 Кримінального кодексу України. Дані матеріали були зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, та в подальшому розпочате кримінальне провадження", – йдеться у відповіді.

Стаття 182 "Порушення недоторканності приватного життя", 2 частина: "ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи", – караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Автор і ведуча програми "Схеми" (спільного проекту Радіо Свобода та каналу "UA:Перший") Наталя Седлецька у Facebook назвала відкриття провадження "невдалою спробою банального тиску на редакцію".

"Зараз ми у правовий спосіб домагаємось кримінальної відповідальності для охоронців самого Медведчука, які здійснили фізичний напад на нашу знімальну групу поблизу аеропорту Київ, перешкодивши їхній законній журналістській діяльності. Одному з охоронців Нацполіція Києва вже вручила підозру", - зазначила Седлецька.

На її думку, відкриття провадження проти журналістів – це "крок Медведчука у відповідь".

Седлецька наголосила, що Медведчук – особа публічна, офіційно уповноважена державою брати участь у переговорному процесі щодо звільнення заручників.

"Наші журналісти не просто мали повне право проводити зйомку. Вони виконували свій прямий журналістський обов’язок – фіксувати факти, що можуть свідчити про зловживання Медведчука своїм становищем у власних цілях", - заявила вона.

Як відомо, чотирьом охоронцям Віктора Медведчука підготували підозри про побиття журналістів програми "Схеми" під час інциденту 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту "Київ". Одному з охоронців підозру оголосили.

Журналісти програми "Схеми" опублікували відео інциденту: знімальна група у складі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка і оператора Кирила Лазаревича (псевдо Бен Ціон Лазаревич) чекала на приліт із Росії Віктора Медведчука.

Проте їм завадили: журналістів штовхали, били, відбирали камеру. Вони впевнені, що напад вчинили охоронці Медведчука.

Водночас юристи Медведчука звернулися до суду з вимогою зобов’язати Нацполіцію відкрити провадження щодо втручання журналістів у приватне життя бізнесмена. "Схеми" розцінюють це як тиск.

На початку січня київська місцева прокуратура N9 скерувала обвинувальний акт до суду. 30 січня поліція Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо підозрюваного Д. у перешкоджанні журналісту Михайлу Ткачу.

Солом’янський райсуд Києва призначив дату розгляду обвинувального акту по суті за перешкоджання професійній діяльності журналістів програми "Схеми" представником охорони Медведчука на 16 березня.