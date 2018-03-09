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Amnesty International: у чотирьох містах 8 березня напали на учасниць жіночих акцій

П'ятниця, 9 березня 2018, 10:15

Правозахисна організація Amnesty International Україна закликає правоохоронців розслідувати численні напади на Марші за права жінок 8 березня. 

У заяві організації від 9 березня йдеться, що в чотирьох українських містах учасниці публічних акцій до Міжнародного дня боротьби за права жінок, проти насильства та дискримінації самі стали жертвами насильницьких нападів.

"Ми надзвичайно стурбовані відкритою агресією проти учасниць публічних акцій за права жінок, а ще більше – неспроможністю поліції одразу кількох міст гарантувати безпеку та правопорядок під час мирних зібрань. Правоохоронні органи мають розслідувати всі повідомлення про напади, встановити особи правопорушників та притягти їх до відповідальності", - заявила директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

В організації зазначають, що у Києві, за попередніми підрахунками, від нападів постраждали щонайменше п’ятеро людей.

Двох жінок побили та облили зеленкою. Журналісту Богдану Новаку та ще одному учаснику акції розпилили в обличчя перцевий газ. У кількох учасниць маршу силою відібрали і розтоптали плакати.  

В Ужгороді учасниць феміністичної акції за права жінок облили червоною фарбою, одна з учасниць отримала хімічний опік очей.

Крім того, у Львові під час маршу "Сестринство. Підтримка. Солідарність" невідомі напали на учасниць, також намагаючись облити їх фарбою. Патрульні затримали кількох нападників.

Станом на 22:00 8 березня з'явились повідомлення про інші напади на учасниць публічних акцій – у Львові та Маріуполі.

Amnesty International Україна вимагає провести невідкладне, ефективне та неупереджене розслідування повідомлень про напади, а також звітувати про його результати перед громадськістю.

Українська правда
Теми: акціїправа людини
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