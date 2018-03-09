Поліція розслідує побиття нардепа Левченка як хуліганство

За фактом побиття нардепа Юрія Левченка правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 "Хуліганство".

Про це 9 березня повідомили у столичному главку поліції.

"7 учасників події доставили до управління поліції. Інформація про потерпілих внаслідок сутички під час демонтажу гаражів у Києві уточнюється, в рамках розслідування будуть проведені всі необхідні слідчі", - заявили правоохоронці.

Раніше нардеп від "Свободи" Андрій Іллєнко заявив, що з невідомими, які побили Левченка "свободівці" провели виховну розмову".

Із заявою на підтримку Левченка виступили нардепи з міжфракційного об'єднання "ЄвроОптимісти".

"Вважаємо неприпустимим посягання на життя народного депутата, який захищав майно громади ... Поведінка людей, які вчинили цю жорстоку розправу не може залишатися безкарною.... Звертаємось до СБУ з вимогою провести слідчі дії щодо загрози життю нардепа "тітушками" та наполягаємо на невідворотності їх покарання", - йдеться у заяві.

9 березня стало відомо, що позафракціійного народного депутата, члена ВО "Свобода" Юрія Левченка побили до втрати свідомості на акції проти забудови в Києві.

"Найманці Кличка жорстко (до втрати свідомості) побили народного депутата Юрія Левченка (ще й впритул кілька разів в очі балоном наприскали, що в нього тепер підозра на опік)", - повідомив депутат Київради Святослав Кутняк.