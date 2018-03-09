Путін "пояснив" втручання 13 росіян у вибори президента США

13 громадян РФ, звинувачених спецпрокурором США Робертом Мюллером у втручанні у вибори президента США, могли працювати на "американські компанії" або "когось з кандидатів" у президенти США.

Як пише РБК, таку думку президент Росії Володимир Путін висловив в інтерв'ю телеканалу NBC, новий фрагмент якого з'явився у Twitter'і ранкового шоу Today, що виходить на каналі.

Коментуючи тему, що стосується звинувачень 13 росіян, Путін сказав, що його позиція не змінилася з моменту минулого інтерв'ю.

"Чому ви вирішили, що російська влада, включно зі мною, давала кому-небудь дозвіл це робити (екстрадувати росіян)? Нічого не змінилося з того часу, як ми з вами говорили у Санкт-Петербурзі", - заявив Путін.

Він підкреслив, що "світ дуже великий і різноманітний і є дуже складні відносини між США і Росією".

"Частина наших людей має власну думку про ці відносини. Ви назвали мене частину фізичних осіб, деяких осіб, і сказали мені, що вони росіяни. Ну і що? Вони можуть, будучи росіянами, працювати на американські компанії. Може бути, хтось з них працював на когось із кандидатів. Я не маю про це жодного уявлення, це не мої проблеми", - зазначив Путін.

Як відомо, 16 лютого Мін'юст США висунув звинувачення щодо 13 громадян РФ у втручанні у вибори президента США. За даними слідства, усі обвинувачені є співробітниками "фабрики тролів".

Росіян звинувачують у змові з метою обдурити США. Двох росіян зі списку звинувачують у банківському шахрайстві, ще 4 - у крадіжці особистих даних інших людей.

Також Штати звинувачують 3 російські організації - "Агентство інтернет-досліджень" або "фабрику тролів", "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" і "Concord Catering", усіх їх пов'язують з Євгеном Пригожиним, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

В інтерв'ю NBC, уривок якого телеканал оприлюднив 4 березня, Путін заявив, що Росія ніколи не видасть своїх громадян, яких Штати підозрюють у хакерських атаках в період передвиборної кампанії у США 2016 року.