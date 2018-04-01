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НАЗК виступає за скасування декларацій для антикорупціонерів – Мангул

Неділя, 1 квітня 2018, 10:46

НАЗК підтримує скасування електронного декларування для учасників антикорупційних громадських організацій.

Про це заявив голова НАЗК Олександр Мангул на брифінгу опівночі 1 квітня, повідомляє Радіо Свобода.

"На жаль, Верховна Рада до 1 квітня не спромоглася прийняти закон щодо скасування електронного декларування для активістів-антикорупціонерів... НАЗК в цьому питанні на боці громадських активістів щодо необхідності скасування надання декларацій тими громадянами, які займаються антикорупційними розслідуваннями", – відзначив чиновник.

Як повідомлялося, 31 березня представниця Держдепартаменту США Гезер Науерт заявила, що Сполучені Штати настійно рекомендують уряду України скасувати вимогу щодо е-декларування для активістів та членів неурядових організацій.

Раніше посли країн "Великої сімки" закликали Верховну Раду скасувати вимоги щодо подання електронних декларацій антикорупційними активістами і міжнародними членами наглядових рад українських державних компаній.

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган зробив вкрай жорстку заяву у зв’язку з провалом у виконанні українським керівництвом власних обіцянок.

Заява з’явилася через те, що вже 1 квітня спливе термін подання е-декларацій громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції.

Брюссель неодноразово вимагав від України скасувати це зобов’язання, але нічого не було зроблено: президент Порошенко запропонував проект закону, який був жорстко розкритикований Венеціанською комісією, а Верховна рада не знайшла голосів для скасування скандальних норм.

Як відомо, 22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти, які скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, що займаються антикорупційною діяльністю.

Народні депутати не проголосували за жоден з трьох відповідних законопроектів (№6271, №8120 і №8120-1) для їх включення до порядку денного та розгляду.

Керівництво "Центру протидії корупції" та залучені до роботи громадської антикорупційної організації експерти подали електронні декларації за 2017 рік, у яких серед іншого задекларовані коти, собаки та триметрова "антикорупційна дупа".

Теми: НАЗКдеклараціїкорупція
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