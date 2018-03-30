Члени ЦПК задекларували собаку, котів та "антикорупційну дупу"

Керівництво "Центру протидії корупції" та залучені до роботи громадської антикорупційної організації експерти подали електронні декларації за 2017 рік, у яких серед іншого задекларовані коти, собаки та триметрова "антикорупційна дупа".

Про це йдеться на сайті ЦПК.

"Ми декларували те, що становить для нас справжню цінність, символи, за допомогою яких ми домагалися системних змін в країні, речі, які є пам’ятними та важливими для кожного з нас", – розповів голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

Зазначається, що за звітний період громадська організація залучила до співпраці по проектах понад 20 фахівців (юристів, експертів з комунікацій та адвокації), які теж мусять декларуватися.

Середньомісячний дохід члена правління від ГО у 2017-му склав 1900 доларів, а зовнішнього експерта - близько 1000 доларів на місяць.

"Багатьом, хто співпрацював з ЦПК, досі не зрозуміло, чи мають вони декларуватися. Законодавець не пояснив, яким саме чином і кому треба самовизнатися "антикорупціонерами", а НАЗК, навпаки, офіційно сказало, що декларації мають подавати тисячі людей", - пояснює виконавчий директор ЦПК Дарина Каленюк.

За її словами, це люди, які приходили на антикорупційні акції, слухали тренінги Центру та інші.

"Натомість, абсолютно зрозуміло, хто випав із-під цієї вимоги. Це – керівники політичних партій, державних акціонерних товариств, помічники нардепів та суддів, очільники кишенькових громадських організацій, яких фінансують політики", – пояснює Каленюк.

Повідомляється, що жінка задекларувала арт-об’єкт – "триметрову антикорупційну дупу", яку ЦПК привозили під Верховну Раду у жовтні 2014 року, коли вимагали ухвалення нового антикорупційоного законодавства, зокрема, про створення НАБУ та е-декларації для держслужбовців.

Крім того, серед цінностей, задекларованих антикорупціонерами: інсталяції з вуличних акцій ЦПК, гамівна сорочка та футболка з надписом "Fuck Corruption", протестні плакати, книжки з автографами і стародруки, "Кобзар" та Конституція України. А також лабрадор та два коти.

"Примус активістів, чиї антикорупційні проекти фінансують міжнародні посольства та організації, декларуватися так само, як чиновника, що "багатіє" на бюджетних коштах – абсурдний", - впевнена член правління ЦПК Олександра Устінова.

У організації зазначають, що активісти збирають та бережуть інші цінності, а не золоті злитки чи мощі. І наголошують, що не могли не виконати "диктаторський закон", який дасть змогу ще більше переслідувати активістів.

Раніше повідомлялося, що депутати Верховної Ради не проголосували за включення до порядку денного законопроектів про відтермінування е-декларування для членів громадських організацій.

Між тим, у Верховній Раді є ініціатива провести 30 березня позачергове засідання з тим, аби скасувати необхідність для громадських активістів декларувати доходи.

Раніше НАЗК пояснювало, що подавати електронну декларацію мають учасники антикорупційних заходів, які отримали певне майно чи кошти в рамках реалізації програм у сфері запобігання корупції.

Так, подати декларацію за 2017 рік мають учасники тренінгу, конференції, навчальних чи просвітницьких заходів щодо боротьба з корупцією, якщо при цьому вони за чужий кошт отримали презентаційні чи навчальні матеріали, канцелярське приладдя, проживали в готелі, харчувалися чи отримали відшкодування за проїзд.

Як відомо, 27 березня 2017 року президент Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Євросоюз розкритикував українські поправки до закону про електронне декларування, які передбачають подання декларацій громадськими активістами.

Порошенко згодом просив депутатів скасувати вимогу про зобов’язання громадських активістів подавати електронні декларації.

У лютому представник президента в парламенті Ірина Луценко стверджувала, що громадські активісти погоджуються на запропоноване Порошенком розширене звітування про доходи замість їх декларування.

Водночас антикорупціонери повідомили, що відхилили пропозицію Порошенка щодо декларування.