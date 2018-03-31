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США закликали Україну скасувати е-декларування для громадських активістів

Субота, 31 березня 2018, 06:01
США закликали Україну скасувати е-декларування для громадських активістів

Державний департамент США рекомендує Україні скасувати вимогу щодо е-декларування для активістів та членів неурядових організацій.

Про це йдеться у заяві представниці Держдепартаменту США Гезер Науерт.

"Сполучені Штати настійно рекомендують уряду України скасувати закон, який вимагає розкривати активи учасників громадянського суспільства і міжнародних членів наглядових рад державних підприємств", - наголошується в заяві.

У Держдепі США підкреслюють, що система декларування активів в Україні має працювати для державних посадових осіб до відповідальності, а не створювати непотрібний тягар або тиск на громадянське суспільство.

"Цей каральний закон стосується тих самих людей, які прагнуть підвищити прозорість і підзвітність в Україні, виконуючи обіцянки Евромайдану і прагнення українського народу до демократичної країні, що керується верховенством закону", - йдеться у заяві.

США закликають терміново скасувати цю вимогу закону, а поки цього не зроблено, надати тимчасову амністію для тих осіб, які не подадуть декларації у встановлені терміни.

Раніше посли країн "Великої сімки" закликали Верховну Раду скасувати вимоги щодо подання електронних декларацій антикорупційними активістами і міжнародними членами наглядових рад українських державних компаній.

Нагадаємо, європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган зробив вкрай жорстку заяву у зв’язку з провалом у виконанні українським керівництвом власних обіцянок.

Заява з’явилася через те, що вже 1 квітня спливе термін подання е-декларацій громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції.

Брюссель неодноразово вимагав від України скасувати це зобов’язання, але нічого не було зроблено: президент Порошенко запропонував проект закону, який був жорстко розкритикований Венеціанською комісією, а Верховна рада не знайшла голосів для скасування скандальних норм.

Як відомо, 22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти, які скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, що займаються антикорупційною діяльністю.

Народні депутати не проголосували за жоден з трьох відповідних законопроектів (№6271, №8120 і №8120-1) для їх включення до порядку денного та розгляду.

Керівництво "Центру протидії корупції" та залучені до роботи громадської антикорупційної організації експерти подали електронні декларації за 2017 рік, у яких серед іншого задекларовані коти, собаки та триметрова "антикорупційна дупа".

Теми: деклараціїкорупціяВерховна РадаСША
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