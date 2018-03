США закликали Україну скасувати е-декларування для громадських активістів

Державний департамент США рекомендує Україні скасувати вимогу щодо е-декларування для активістів та членів неурядових організацій.

Про це йдеться у заяві представниці Держдепартаменту США Гезер Науерт.

"Сполучені Штати настійно рекомендують уряду України скасувати закон, який вимагає розкривати активи учасників громадянського суспільства і міжнародних членів наглядових рад державних підприємств", - наголошується в заяві.

У Держдепі США підкреслюють, що система декларування активів в Україні має працювати для державних посадових осіб до відповідальності, а не створювати непотрібний тягар або тиск на громадянське суспільство.

"Цей каральний закон стосується тих самих людей, які прагнуть підвищити прозорість і підзвітність в Україні, виконуючи обіцянки Евромайдану і прагнення українського народу до демократичної країні, що керується верховенством закону", - йдеться у заяві.

Ukraine’s asset declaration system should hold public officials accountable, not place unnecessary burdens or pressure on #civilsociety. The United States strongly encourages the government of #Ukraine to repeal this legislation. https://t.co/UFoVBpPksI pic.twitter.com/d4E2ZoqDf6