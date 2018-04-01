Порошенко розповів, що доклав зусиль для візиту Суркіса у Маріуполь

Президент України Петро Порошенко заявив, що "зробив все можливе", щоб у Маріуполі відбувся матч за участі ФК "Динамо" та щоб до міста приїхали представники футбольного клубу - віце-президент УЄФА Григорій Суркіс та спортивний директор ФК Олексій Михайліченко.

Про це глава держави заявив 1 квітня під час візиту до Волновахи.

"Ще одна подія, яка сьогодні буде – футбольний матч. Насправді, це дуже важливо. Якби у Маріуполі не проводити футбольні матчі – хто повірить що ми за мир, хто повірить, що ми забезпечуємо безпеку?", - сказав президент під час відвідання Волноваської школи №5.

Порошенко зауважив, що зробив все можливе не лише, щоб цей матч відбувся у Маріуполі, а й представники "Динамо" приїхали.

"Думаю, що дуже важливо, коли в ці непрості часи ми думаємо як відкривати школи, дитячі садки. Як принести мир на українську землю. І як повернути футбол до Маріуполя", - зазначив він.

На футбольний матч Порошенко запросив з собою двох учнів волноваської школи.

Президент Петро Порошенко буде присутній на футбольному матчі у Маріуполі, де зіграє столичне "Динамо" Фото - М.Палінчак

Як відомо, 28 березня українська Прем'єр-ліга опублікувала повідомлення про перенесення в часі матчу 25-го туру "Маріуполь" – "Динамо", що відбудеться 1 квітня, з 14:00 на 17:00.

Деякі ЗМІ поширили інформацію, що перенесення часу поєдинку пов'язане з тим, що матч має намір відвідати президент Петро Порошенко.

Згодом в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов заявив, що через перенесення часу матчу "Маріуполь" - "Динамо" Укрзалізниця змінила час відправлення потяга сполученням Київ-Маріуполь на одну годину.