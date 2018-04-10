Меркель і Путін обговорили миротворців на Донбасі

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Вівторок, 10 квітня 2018, 03:31

Канцлер Німеччини Ангела Меркель перед зустріччю з президентом України Петром Порошенком обговорила ситуацію в Україні в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє DW.com.

Йшлося, зокрема, про можливу відправку миротворців в район конфлікту.

Російський президент і глава німецького уряду виступили за швидке і повне виконання умов мінських угод в якості єдиної можливості врегулювання конфлікту, повідомив офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

За словами Зайберта, сторони погодилися на необхідності підтримки перемир'я на Донбасі і якнайшвидшому обміну полоненими. Крім того, Путін і Меркель вважають важливим продовжити роботу в так званому "нормандському форматі" - за участю Франції та України.

Звернувшись до Сирії, Меркель засудила хімічну атаку в сирійському місті Дума.

Відправка на Донбас миротворців під егідою ООН буде обговорюватися і на зустрічі Меркель з президентом України Петром Порошенком, яка відбудеться у вівторок.

Теми: Донбас Меркель Путін
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