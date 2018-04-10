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Меркель и Путин обсудили миротворцев на Донбассе

Вторник, 10 апреля 2018, 03:31
Меркель и Путин обсудили миротворцев на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Украины Петром Порошенком обсудила ситуацию в Украине в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает DW.com.

Речь шла, в частности, о возможной отправке миротворцев в район конфликта.

Российский президент и глава немецкого правительства выступили за быстрое и полное выполнение условий минских соглашений в качестве единственной возможности урегулирования конфликта, сообщил официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт.

По словам Зайберта, стороны согласились на необходимости поддержания перемирия на Донбассе и скорейшем обмена пленными. Кроме того, Путин и Меркель считают важным продолжить работу в так называемом "нормандском формате" - с участием Франции и Украины.

Обратившись к Сирии, Меркель осудила химическую атаку в сирийском городе Дума.

Отправка на Донбасс миротворцев под эгидой ООН будет обсуждаться и на встрече Меркель с президентом Украины Петром Порошенком, которая состоится во вторник.

Темы: ДонбассМеркельПутин
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