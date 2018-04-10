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Доба в АТО: 35 обстрілів, бойовики застосовують артилерію, є поранені

Вівторок, 10 квітня 2018, 08:12

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 35 обстрілів позицій сил АТО, надалі застосовуючи озброєння заборонене Мінськими угодами. У результаті троє українських воїнів зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема на донецькому напрямку із забороненої 122-мм артилерії бойовики обстріляли позиції ЗСУ в районі Широкиного та Лебединського, а зі 120-мм мінометів – двічі поблизу Водяного.

Також по захисниках Лебединського агресор відкривав вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Оборонців Широкиного, Талаківки, Кам’янки, Опитного, Мар’їнки, Водяного та Авдіївки окупанти обстріляли з гранатометів різних систем.

Крім цього, великокаліберні кулемети окупанти застосували в районі Харчовика та Кам’янки, озброєння БМП – поблизу Водяного, снайперську зброю – неподалік Пісків, а стрілецьку зброю – по захисниках Гнутового, Первомайського, Невельського, Пісків, Павлополя та Шахти "Бутівка".

На луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів вогонь вівся по  укріпленнях ЗСУ поблизу Луганського. Також під обстріл з гранатометів потрапили українські позиції неподалік Світлодарська та Катеринівки.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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