Доба в АТО: 35 обстрілів, бойовики застосовують артилерію, є поранені

215 переглядів
Вівторок, 10 квітня 2018, 08:12

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 35 обстрілів позицій сил АТО, надалі застосовуючи озброєння заборонене Мінськими угодами. У результаті троє українських воїнів зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема на донецькому напрямку із забороненої 122-мм артилерії бойовики обстріляли позиції ЗСУ в районі Широкиного та Лебединського, а зі 120-мм мінометів – двічі поблизу Водяного.

Також по захисниках Лебединського агресор відкривав вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Оборонців Широкиного, Талаківки, Кам’янки, Опитного, Мар’їнки, Водяного та Авдіївки окупанти обстріляли з гранатометів різних систем.

Крім цього, великокаліберні кулемети окупанти застосували в районі Харчовика та Кам’янки, озброєння БМП – поблизу Водяного, снайперську зброю – неподалік Пісків, а стрілецьку зброю – по захисниках Гнутового, Первомайського, Невельського, Пісків, Павлополя та Шахти "Бутівка".

На луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів вогонь вівся по  укріпленнях ЗСУ поблизу Луганського. Також під обстріл з гранатометів потрапили українські позиції неподалік Світлодарська та Катеринівки.

Теми: АТО бойові дії Донбас
powered by lun.ua
По темі
Бойовики знову порушили "перемир'я", троє бійців зазнали поранень 9 квітня 2018, 18:54
На Великдень у зоні АТО 35 обстрілів, 5 поранених 9 квітня 2018, 07:24
На Великдень у зоні АТО поранено 4 військових 8 квітня 2018, 18:39
Усі новини
Головні новини
Мюллер розслідує виплату Пінчуком $150 тисяч у фонд Трампа
Меркель і Путін обговорили миротворців на Донбасі
Суд розгляне позови ГПУ про порушення оренди трьох облгазів
Трамп обіцяє "швидке рішення" щодо Сирії
Усі новини
Досвід

На особистому досвіді: Викладач, який живе в гуртожитку зі студентами

дослідження

13 способів розвіяти сум