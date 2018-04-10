Сутки в АТО: 35 обстрелов, боевики применяют артиллерию, есть раненые

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 35 обстрелов позиций сил АТО, и далее используя вооружение запрещенное Минскими соглашениями. В результате трое украинских воинов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из запрещенной 122-мм артиллерии боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Широкиного и Лебединского, а из 120-мм минометов - дважды вблизи Водяного.

Также по защитникам Лебединского агрессор открывал огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитников Широкиного, Талаковки, Каменки, Опытного, Марьинки, Водяного и Авдеевки оккупанты обстреляли из гранатометов различных систем.

Кроме этого, крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили в районе Пищевика и Каменки, вооружения БМП - вблизи Водяного, снайперское оружие - неподалеку Песков, а стрелковое оружие - по защитникам Гнутового, Первомайского, Невельского, Песков, Павлополя и Шахты "Бутовка".

На луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по укреплениям ВСУ вблизи Луганского. Также под обстрел из гранатометов попали украинские позиции неподалеку Светлодарска и Катериновки.